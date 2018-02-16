حمدان وزايد بن محمد بن خليفة يُكرّمان الفائزين بسباقات بوذيب للقدرة

الشارقة 24 – وام:



توّج الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، الفائزين في منافسات اليوم الثاني، من سباقات مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لركوب القدرة والتحمل في دورته الـ 12، التي تختتم مساء السبت، وتنظمه القرية التابعة لنادي تراث الإمارات، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من إسطبلات الدولة العامة والخاصة.



وقام الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، خلال مشاركتهما في سباق تعليمي للفروسية، على هامش فعاليات المهرجان، بتكريم الفائزين في سباق الخيول ذات الملكية الخاصة للقدرة لمسافة 101.01 كيلومتر، وذلك بحضور سعادة سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي.



وأحرزت الفارسة آنا سيسيليا المركز الأول، في سباق كأس سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 101.01 كيلومتر من إسطبلات فيصل بن زعل على صهوة الجواد أوران بارك، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة مارجيكي فيسر من إسطبلات عبد الله أمين على صهوة الجواد كاستلبر، وحل ثالثاً الفارس جوناتان لوبيز من إسطبلات الكمدة على صهوة الجواد ريانا راهانا.