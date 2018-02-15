"المعرفة" تتوّج بكأس بطولة مدارس الشارقة

الشارقة 24:



شهد سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، يوم الخميس، المباراة النهائية لبطولة كرة القدم تحت 17 سنة لمدارس إمارة الشارقة، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي أقيمت تحت رعاية منطقة الشارقة التعليمية، ونظمتها مدرسة الزهور الخاصة، بمشاركة 32 مدرسة.



وكرّم الطنيجي الفرق الفائزة، حيث وزع ميداليات البطولة والدروع على أصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث أحرز فريق مدرسة المعرفة لقب البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مدرسة الزهور بنتيجة 2-1، كما فاز فريق مدرسة سلمان الفارسي بالمركز الثالث بعد تغلبه على فريق مدرسة الرسالة العلمية بالرحمانية، بنتيجة 4-0.



وأشاد نائب رئيس اتحاد الكرة، بالمستوى الطيب والقوة والندية التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة، والتي مالت نتيجتها لصالح فريق المعرفة، وشهدت أداء جيداً ومهارات ملحوظة من اللاعبين.



شهد المباراة الختامية للبطولة، محمد ماجد رئيس لجنة الأنشطة بمنطقة الشارقة التعليمية، ومحمد مطاوع مدير مدرسة الزهور، وكامل محمد رئيس قسم التربية الرياضية بالمدرسة ذاتها، وأيمن فهمي رئيس قسم التربية الرياضية بمدرسة المعرفة.