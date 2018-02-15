كأس جوليوس باير الذهبية تنطلق في نادي الحبتور للبولو الجمعة

ميثاء بنت محمد خلال قيادتها لفريقها

الشارقة 24 - محمود علي:



تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق النسخة التاسعة من كأس جوليوس باير الذهبية ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية 2018 للبولو، يوم الجمعة، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى التاسع من شهر مارس المقبل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبمشاركة 8 فرق هي الامارات وأبوظبي والحبتور وزيدان ومهرة وبن دري والذئاب وديزرت بالم.



وسوف يقص شريط المباريات اليوم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ويضم الفريق كل من بابلو فالوس 2 جول وماتياس بنويت 6 جول وبوليتو بيريز 10 جول وهو أيضاً الملقب بميسي البولو، وفريق زيدان السعودي حامل اللقب بقيادة رجل الأعمال عمرو زيدان ومعه الأرجنتيني بابلو 10 جول الملقب بمارادونا البولو وماتيس جاندارا 5 جول وتوماس بانلو 3 جول.



المباراة الثانية



ويشهد اليوم الافتتاحي في الرابعة عصراً المباراة الثانية وتجمع بين فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ويضم سانتياجو جوميز 3 جول وسنتياجو كرناديس 6 جول الفريدو كابيللا 9 جول، وفريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور ويضم ماتيس دييجو جونزاليس 2 جول ومانويل كرسبو 7 جول ايزيكول مارتيز 8 جول.



كما يشهد يوم السبت مباراتين تقام الأولى في الثانية من بعد الظهر وتجمع بين فريق بن دري بقيادة راشد بن دري وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفي الرابعة عصراً يلعب فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور وفريق ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي.