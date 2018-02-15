الرميثي يعلن عن إنشاء صندوق لدعم المواهب الإماراتية

الشارقة 24:



ترأس معالي محمد خلفان الرميثي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الاجتماع الأول للمجلس بعد التشكيل الجديد والذي عقد اليوم الخميس، بمقر الهيئة بدبي بحضور جميع الأعضاء والأمانة العامة للهيئة.



وكان محمد خلفان الرميثي قبل بداية الاجتماع قد قام بجولة في أروقة الهيئة وزيارة الإدارات والتعرف على ألية ومنهجية عملها والالتقاء بالموظفين ورافقه إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة والأمناء المساعدين.



وقد صرح محمد خلفان الرميثي بأن الاجتماع كان مثمراً حيث اطلع الأعضاء على كل ما تعمل به الهيئة من الهيكل التنظيمي والموازنات والاستراتيجية والخطط التشغيلية والمشاريع إلى جانب مسودات اللوائح التي ستقدم للاتحادات الرياضية في الفترة المقبلة، ومن أبرز الموضوعات التي سلط الضوء عليها كان قرار مجلس الوزراء بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة المراسيم والمقيمين في المسابقات الرياضية الرسمية وذلك بعد أن قامت الأمانة العامة بالهيئة بعد اجتماعات مع اتحادات الألعاب الفردية والجماعية والنوعية وأخذ كافة المرئيات والملاحظات حيث تم الاتفاق بشأن آلية مشاركة هذه الفئات على أن يتم رفع التصور النهائي مطلع الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومن بعده سيتم التطبيق فوراً ليكون قراراً تاريخياً باعتباره سيساهم في توسيع قاعدة الممارسين في مختلف الألعاب الرياضية ودليل واضح على أن دولة الإمارات بلد خير وتسامح وكل من يعيش على أرضها يشكل نسيج مجتمع الإمارات ومشاركتهم سيزيد من النجاحات والإنجازات.



وكشف الرميثي عن إنشاء صندوق لدعم المواهب الإماراتية بمشاركة من رجال الأعمال والأفراد حيث أن هناك عدة شركات كبرى أبدت موافقتها واستعدادها لدعم الصندوق وغيرها من سينضم تباعاً حيث سيتم حساب بنكي خاص به وتوقيع عقود مع الشركات المنضمة إليها، وسيقوم الصندوق بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية وخصوصاً للألعاب الفردية باستغلال المبالغ لتأهيل أبطال في أفضل مراكز التدريب العالمية وتوفير البيئة المناسبة وفق آلية معينة وحسب الأرقام التي يحققها اللاعبون، مشيراً إلى أن الصندوق يحظى بدعم من أصحاب السمو الشيوخ ولاقى ترحيب كبير من قِبل الأعضاء الذين وعدوا بأن تكون لهم مساهمة في استقطاب المزيد من الشركات لدعم الصندوق الذي من المتوقع أن يحقق نجاح في الوصول للأهداف التي من خلالها نعمل على تأهيل لاعبينا للاستحقاقات المقبلة.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه تم تشكيل لجنة لدراسة مسودة قانون الرياضة الذي سيحدد ماهية الرياضة والهدف منها والأدوار والمسؤوليات بين الجهات الاتحادية والاتحادات الرياضية، وذلك للاستفادة من كافة الخبرات القانونية الموجودة في الدولة أو خارجها في سبيل وضع التصور النهائي للقانون الذي يتناسب مع دولة الإمارات ورفعه إلى السلطات العُليا والمجلس الوطني وصولاً للاعتماد من قِبل الحكومة وبذلك تكون رياضة الإمارات قد حققت خطوة متقدمة في الطريق الصحيح تتجاوز معها السلبيات التي كانت قد صاحبت الفترة الماضية، أما في ما يخص اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة فسيتم تشكيلها لاحقاً لحين الانتهاء من التعديلات على قانون الهيئة العامة للرياضة.



وأشار الرميثي إلى أن الهيئة العامة للرياضة ستوقع اتفاقيتين تعاون مع وزارة التربية والتعليم الأولى للاستفادة من احدى الصالات الرياضية في دبي بأن تخصص لاستغلالها من قبل الاتحادات الرياضية بأشراف الهيئة، والثانية بشأن التنسيق في تفعيل النشاط الرياضي من بطولات ومسابقات مدرسية وجامعية التي كانت قد توقفت منذ سنوات عديدة وحان الوقت لإعادتها والاستفادة من المواهب التي تزخر بما يعود بالمنفعة على منتخباتنا الوطنية.