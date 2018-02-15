بطولة الأندية لألعاب القوى تنطلق الجمعة بنادي الثقة بالشارقة

الشارقة 24- محمود علي:

يحتضن نادي الثقة بالشارقة بطولة الأندية لألعاب القوى، والتي ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى ضمن نشاط الاتحاد في عام زايد 2018، حيث تقام البطولة للرجال والشباب والناشئين على مدار يومي الجمعة والسبت 16 و17من

فبراير الجاري.

ووجه صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد الشكر والعرفان إلى مجلس الشارقة الرياضي ونادي الثقة على احتضان البطولة، وتوفير كل سبل إنجاحها قناعة من مفهوم البيت متوحد لأعلاء شأن رياضة الإمارات، ومن ثم رفع اسم وعلم الدولة خفاقاً في سماء العالمية.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تشهد البطولة نقلة نوعية، سعياً لأثراء منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المزمع إقامته في الأسابيع المقبلة.