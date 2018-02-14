نادي الشارقة للشطرنج يتوج بذهبية الأندية العربية

الشارقة 24 - محمود علي:



أسدل الستار عن بطولة الأندية العربية للرجال ضمن الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج الذي استضافه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يناير حتى 14 من فبراير الحالي برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وشارك فيه حوالي 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية هي الإمارات، والسودان، والعراق، ولبنان، وفلسطين، واليمن، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وتونس، والمغرب، والأردن، ومصر، وليبيا، والجزائر، والصومال.



وشهد حفل الختام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، وجورجيو ماكرو بولس نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وإبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، والعديد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورؤساء وأمناء الاتحادات العربية المشاركين في اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج.



وتوج نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بفارق نصف نقطة بلقب بطولة الأندية العربية للرجال لعام 2018 بعد فوزه في الجولة الأخيرة على نادي البحرين للشطرنج بنتيجة 4-0 مستفيداً من تعثر نادي جمعية الأمن الوطني الجزائري في الجولة الأخيرة على الطاولة الثالثة بعد خسارة الأستاذ الاتحادي الجزائري شفيق طالبي من الأردني المخضرم الأستاذ الاتحادي سمير منصور لاعب نادي أمانة عمان الأردني.



وكان النادي الجزائري قد تساوى مع نادي الشارقة بالنقاط طيلة مراحل البطولة حتى جولتها الختامية بواقع سبعة انتصارات وتعادل وحيد لكل منهما من ثمان جولات لعبت، ليتم فصل المراكز عن طريق نتائج الطاولات التي جاءت لمصلحة الشارقة بواقع 34 نقطة مقابل 33.5 لمصلحة النادي الجزائري.



ومثل نادي الشارقة في هذه البطولة ونالوا الذهبية كل من الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي والأستاذ الدولي عبد الله حسن والأستاذ الاتحادي جاسم عبد الرحمن وبطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي الذي مثل نادي الشارقة في هذه البطولة.