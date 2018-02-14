وكالة أنباء الإمارات توفر أخبار لجنة المحترفين بـ 8 لغات

الشارقة 24- محمود علي:

كشفت لجنة دوري المحترفين ووكالة أنباء الإمارات تفاصيل مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الطرفين من أجل تطوير التغطية الإعلامية، ونقل الأخبار الخاصة باللجنة والبطولات التي تنظمها من خلال جميع الوسائل المتاحة لدى "وام".

وعقد اليوم مؤتمر صحافي بمقر اللجنة في أبوظبي، وتحدث فيه كل من يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام".



وستقوم وكالة أنباء الإمارات بتوفير أخبار لجنة المحترفين بـ 8 لغات على منصاتها المختلفة التي تصل إلى 100 دولة حول العالم.



وبموجب الاتفاقية ستقوم وكالة أنباء الإمارات بتغطية الأحداث والفعاليات التي تنظمها اللجنة، كما اتفق الطرفان على التعاون للعمل على تطوير التغطية الإعلامية من خلال الاطلاع على الدراسات والإحصائيات، وتقديم المقترحات والحلول، بجانب التنسيق في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة وتوفير مختلف سبل الدعم والمساندة.



واستهل يوسف محمد رسول الخوري كلمته في المؤتمر بالترحيب بالحضور، مؤكداً سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، لافتاً إلى أنها تأتي في إطار التكامل وتضافر الجهود بين المؤسسات المختلفة، متمنياً أن تحقق أهدافها بخدمة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكرة القدم على وجه التحديد.



ولفت الخوري إلى أن وكالة أنباء الإمارات تعتبر المنصة الرسمية للأخبار في الدولة وأيضاً على الصعيد العالمي، مضيفاً أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، لأن الوكالة داعم أساسي لجميع المؤسسات في الدولة، وهي مصدر رسمي معتمد وموثوق للأخبار، ومرجع لجميع المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية.



وقال الخوري: "مذكرة التفاهم بين لجنة دوري المحترفين ووكالة أنباء الإمارات تأتي ضمن مساعي اللجنة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الإعلامية، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية 2017-2020، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيفيد دورينا كثيراً في جانب الترويج، خاصةً وأن الوكالة تلعب دوراً كبيراً في نشر الأخبار والتغطيات الإعلامية في جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وكذلك من خلال نشاطها الملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي".



وأضاف: "وكالة أنباء الإمارات ستسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، خاصةً غير الناطقة باللغة العربية، وذلك عبر خدمة بث الأخبار على موقع الوكالة بعدة لغات تشمل: الإنجليزية، الفرنسية، الاسبانية، البرتغالية، الصينية، الروسية والأوردو".



من جانبه، أكد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، حرص "وام" على تعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في هذا الإطار، وضمن حرص "وام" على وضع خبراتها وكفاءة كادرها الوظيفي ومنصتها واسعة الانتشار في خدمة المؤسسات والهيئات الوطنية لإبراز دورها، وما تحققه من نجاحات، وذلك في سياق اهتمام الوكالة وحرصها على ابراز منجزات الدولة في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي.



وأوضح أن مهام ودور لجنة دوري المحترفين يستحق التعريف به على نطاق واسع، مبيناً أن وكالة أنباء الإمارات تملك القدرات والامكانيات والوسائل لتغطية كافة مهام وأنشطة وفعاليات اللجنة، خاصةً وأن اللجنة مسؤولة عن عدد من الفعاليات المهمة، وفي طليعتها بطولة دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وبطولة كأس سوبر الخليج العربي وبطولة دوري الرديف، مضيفاً أن هذه الفعاليات تحظى باهتمام رسمي وجماهيري كبير وتستحق أن يتم مواكبتها إعلامياً بأفضل صورة وأسرع وسيلة.

وقال: "إن وكالة أنباء الإمارات قادرة على القيام بهذه المهمة، خاصةً بعد التحديثات الأخيرة التي أدخلتها في تقنية عملها عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما شكل قفزة نوعية وإضافة حقيقية لمنظومة التواصل والوصول إلى شرائح وقطاعات واسعة من المتلقين، ويضاف إلى ذلك الخطوة الكبيرة التي اتخذتها الوكالة والمتمثلة بإضافة 6 لغات جديدة إلى نشرتها اليومية بجانب البث باللغتين العربية والإنجليزية".