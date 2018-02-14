نادي الذيد يطلق مبادرة "عام زايد" بـ 100 فعالية

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي مؤتمراً صحافياً للإعلان عن أنشطته ومبادراته الخاصة بـ "عام زايد"، والتي ستتضمن 100فعالية مختلفة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأوضح سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي بأن هذا العام هو عام استثنائي مميز باسم القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه وهي مسؤولية كبيرة، علينا أن نستلهم منه الدروس والعبر وننشرها من خلال الأنشطة والفعاليات المتنوعة بين أبناء المجتمع، لنعيد إلى حياتنا سلوك يجسد الإيثار والتضحية وحب الوطن والعمل والإيمان وخدمة المجتمع.

وبين خليفة مبارك بن دلموك رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية خلال المؤتمر بأننا خلال هذا العام سنحمل هذا الشعار ونجسد مبادئه من خلال فعالياتنا وأنشطتنا ودورنا مع المؤسسات الأخرى في المجتمع، وسنحقق رؤية واضحة لأبنائنا الشباب والرياضيين في نادي الذيد.