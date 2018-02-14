"الدعم المؤسسي" بنادي الشارقة يطلع على متطلبات الحكومة الرياضية لشركة كرة القدم

الشارقة 24:

واصل مكتب الدعم المؤسسي لنادي الشارقة الرياضي اجتماعاته الدورية لمتابعة أعمال إدارات النادي المختلفة، بهدف التحسين والتطوير المستمر من خلال الاجتماع مع شركة نادي الشارقة لكرة القدم.

حضر الاجتماع سعادة عبد العزيز النومان الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبيد الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وناصر بن عفصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي المدير التنفيذي للنادي، بصفتهما أعضاء مكتب الدعم المؤسسي، وعبد الله العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم.

وفي بداية الاجتماع رحب محمد جمعه بن هندي بالأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وبأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية.

وجرى خلال الاجتماع تناول وبحث كافة متطلبات تطبيق الحوكمة الرياضية في كافة شؤون وأعمال إدارة شركة كرة القدم، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركة وتطوير مسيرتها.