الوصل يخسر أولى جولاته بالمجموعات في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 – محمود علي:



تعثر فريق الوصل في انطلاقته الأولى في دوري أبطال آسيا، حيث خسر أمام السد بنتيجة 2-1 خلال لقاء الفريقين في المرحلة الأولى، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.



وسجل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح هدفي فريقه على ستاد زعبيل بنادي الوصل مساء الثلاثاء.



وكان الوصل قد ابتدأ التسجيل عبر البرازيلي فابيو دي ليما في الدقيقة 26.



واستغل الوصل حماس جماهيره التي ناهز عددها ستة آلاف متفرج في استاد زعبيل، ليسيطر بشكل شبه كامل على الشوط الاول في ظل غياب أي خطورة للفريق الآخر، الذي افتقد لرأس الحربة الصريح.



وارتكب عبد الكريم حسن مدافع السد خطأ فادحاً حين حاول التمرير الى زميله الإيراني مرتضى بور علي غنجي فخطف فابيو دي ليما الكرة وسددها زاحفة خادعة في شباك سعد الشيب 26.



وكان لهدف ليما أهمية خاصة جداً لأنه حمل الرقم 100 بقميص الوصل منذ أن انضم إلى صفوفه في موسم 2014-2015 حيث سجل 78 هدفاً في الدوري و16 في كأس الرابطة و5 في كأس الإمارات.