منتخب الدراجات إلى ماليزيا للمشاركة في "آسيوية المضمار"

يوسف ميرزا مع المنتخب

الشارقة 24 - محمود علي:



غادرت بعثة الإمارات للدراجات إلى ماليزيا، بعد أن شاركت في بطولة آسيا للطريق في ميانمار، وحققت إنجاز الفوز بأول ميدالية آسيوية في تاريخ الاتحاد لسباق الطريق، منذ أن تأسس في سبعينات القرن الماضي، وذلك للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار بماليزيا، وقد كان في وداع البعثة بميانمار عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية الذي أنهى مهمته بنجاح مع المنتخب قبل أن يعود إلى الإمارات.



وعاشت البعثة الإماراتية في ميانمار أجواء الفرحة في مقر إقامتها بعد إنجاز الدراج الإماراتي يوسف ميرزا بالحصول على أول ميدالية آسيوية، عقب التفوق في السباق الرئيسي للبطولة الأسيوية على نجوم 16 دولة آسيوية وفي منافسة قوية خاصة من دراجي المنتخب الياباني، والإيراني والأوزبكي، وتلقى يوسف ميرزا العديد من الاتصالات التي هنأته بالإنجاز الجديد والذي سطر اسمه من خلال بحروف من ذهب في سجلات الرياضة الإماراتية.



وكان في استقبال البعثة في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات وعلي الوالي مستشار الاتحاد، ويشارك في البطولة لاعبو المنتخب الذين شاركوا في كأس آسيا للطريق وهم يوسف ميرزا، جابر المنصوري، محمد المنصوري ومحمد المروي، إضافة إلى مساعد المدرب شريف عبد الله ومعاذ المنصوري الإداري مع المدلكين تشارلي وجو.



ويقام على هامش البطولة الآسيوية للمضمار في ماليزيا اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدراجات برئاسة أسامة الشعفار، وهو الاجتماع السنوي بعد عام من خوض الانتخابات الرئاسية الذي كان قد فاز فيها أسامة الشعفار برئاسة الاتحاد.