الوصل يلعب أولى مبارياته في آسيا منذ 2008

الشارقة 24 - محمود علي:



يواجه فريق الوصل الإماراتي فريق السد اليوم الثلاثاء لحساب المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا وذلك على ملعب الوصل بزعبيل.



وستكون مهمة الوصل تقديم المستوى المميز الذي يقدمه بدوري الخليج العربي في البطولة القارية التي يعود إليها بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر مشاركه له في عام 2008.



وتضم المجموعة الثالثة بيروزي الإيراني وناساف القادم من أوزبكستان.



وشارك نادي الوصل في البطولة القارية بمسماها القديم في أعوام 1993 و1994.



وجاءت المشاركة في عام 1993 بخروجه من نصف النهائي أمام فريق الشباب السعودي بركلات الترجيح.



وفي عام 1994 خرج الوصل من ربع النهائي للبطولة.