الهلال السعودي والعين... قمة خليجية في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 - محمود علي:



سيصطدم الهلال متصدر الدوري السعودي اليوم الثلاثاء بمنافسه العين متصدر الدوري الإماراتي في صراع مبكر في بداية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وسط ظروف متشابهة بين الفريقين.



وبلغ الهلال، الذي يعيش حالة استقرار فنية مع المدرب رامون دياز، نهائي دوري الأبطال العام الماضي بعد عروض رائعة لكنه خسر بصعوبة أمام أوراوا ريدز الياباني.



وقبلها بعام واحد بلغ العين أيضا نهائي المسابقة القارية وتعثر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي وسط إخفاق عربي في إحراز اللقب لأول مرة منذ 2011.



والمؤكد أن مشاركتهما في البطولة الآسيوية مكسب للفريق ودافع بالنسبة لهما في الظهور القوي أمام متصدر الدوري السعودي على ملعبه وبين جماهيره.



وخطف الشحات، المنضم من مصر للمقاصة على سبيل الإعارة الشهر الماضي، الأضواء سريعا وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة العين وخلال آخر مباراتين فقط سجل أربعة أهداف وصنع هدفين وساعد ناديه الجديد على الانفراد بصدارة الدوري.



وقدم الهلال عرضا قويا أمام النصر وتعادل 2-2 بفضل هدف قرب النهاية لكنه كان قريبا من الانتصار في مباراة قمة بعدما بدأ بشكل تدريجي استعادة قوته الهجومية الهائلة.



وتأثر الهلال بإصابة الهداف البرازيلي كارلوس إدواردو في بداية ذهاب نهائي دوري الأبطال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وغيابه المتوقع حتى نهاية الموسم.



وازداد الأمر بإصابة المهاجم السوري عمر خربين لكن يبدو أن الهلال وجد ضالته في فترة الانتقالات الشتوية بعدما ضم الثنائي الخطير الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي والمغربي أشرف بنشرقي الذي سجل هدف التعادل أمام النصر في ظهوره الأول بقميص ناديه الجديد.