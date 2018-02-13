سعود المعلا يفوز برئاسة الاتحاد العربي للشطرنج

الشارقة 24 - محمود علي:



في إنجاز جديد للإمارات فاز الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج برئاسة الاتحاد العربي للعبة متفوقا على منافسه المصري الدكتور هشام الجندي 15-2 في الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم بقاعة فندق سنترو الشارقة.



ونصب سامي خضر "الأردن" ومصطفى أمزال "المغرب" نوابا للرئيس، كما انتخب خالد عزالدين "فلسطين" والشاذلي الرحماني "تونس" وفائز الشمري "الكويت" وظافر عبد الأمير مظلوم "العراق" وإبراهيم جلول عزالدين "الجزائر" أعضاء للدورة الجديدة.



كما تم تعين حسين عبد الله الشامسي بمنصب الأمين العام ورجائي السوسي أمين عام مساعد.



وعبر الشيخ سعود المعلا عن شكره لممثلي الجمعية العمومية الذين وضعوا فيه ثقتهم للعمل بجد خلال الدورة القادمة والتي سيبذلون فيها قصارى جهودهم لتطوير لعبة الشطرنج وتعزيز بطولاتها ودعمها بالشكل الأمثل على المستوى العربي.



وأضاف: بكل تأكيد لدينا طموحات وأهداف سنعمل على تحقيقها في الفترة القادمة بالتخطيط السليم ونسأل الله التوفيق.