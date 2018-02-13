"مركز الطفل" بالذيد يحصد ذهبية بطولة كرة القدم "للملاعب العشبية"

الشارقة 24:

أقامت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نهائيات بطولة كرة القدم "للملاعب العشبية"، السبت، في الملعب الخارجي لمركز الطفل في حلوان، بمشاركة جميع الفرق المتأهلة من التصفيات من مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

شهدت البطولة تنافساً قوياً بين الفرق المتأهلة، وأسفرت النتائج عن فوز فريق مركز الطفل في الذيد بالمركز الأول بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مركز الطفل في الحيرة بنتيجة (2-0)، بينما انتزع فريق مركز الطفل في المدام المركز الثالث بعد تخطيه فريق مركز الطفل في خورفكان بالنتيجة الإجمالية، وذلك في المباراة النهائية للبطولة.

وخاضت الفرق المتأهلة للنهائيات، المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وذلك بعد المنافسات التي جرت في التصفيات التي أقيمت بين المناطق الثلاثة في المدينة والمناطق التابعة لها بمشاركة 90 طفلاً، وتأهل منها كل من فريقي؛ مركز الطفل في الحيرة ومركز الطفل في حلوان عن فرق مراكز مدينة الشارقة في حين تأهل فريقي مركز الطفل في الذيد ومركز الطفل في المدام عن فرق مراكز المنطقة الوسطى، وكذلك فريق مركز الطفل في خورفكان ومركز الطفل في دبا الحصن عن فرق مراكز المنطقة الشرقية.

وفي ختام البطولة تم تكريم الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات بحضور الطاقم الفني والإداري المنظم للبطولة.