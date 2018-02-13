عبد الملك يبحث التعاون الرياضي مع نائب رئيس جمهورية سيشل

الشارقة 24:

بحث إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، خلال لقاءه مع فنسينت ميرتون نائب رئيس جمهورية سيشل والوفد المرافق له، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية والسبل الكفيلة بتطويرها، وذلك بحضور خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد وخالد عبد الله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات عدد من الموضوعات الهادفة إلى تفعيل دور العمل الرياضي في البلدين من خلال استضافة الأحداث العالمية، ووضع آلية لتوقيع مذكرة تعاون لتبادل الخبرات والتجارب الرياضية المتطورة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات المتقدمة، واستعراض التجارب الناجحة والإمكانيات المتوفرة التي تصب في خدمة قطاع الرياضة لدى البلدين.

وأكد إبراهيم عبد الملك أن دولة الإمارات حريصة على تنمية علاقات الصداقة والمحبة والسلام بين كافة الدول الشقيقة والصديقة، وبما يترجم التوجهات والتطلعات التطويرية الرامية إلى وضع خطط وبرامج فاعلة والاستفادة من القدرات والامكانيات التي يملكها البلدين في شتى المجالات، ومنها المجال الرياضي باعتبار أن الرياضة أحد الوسائل التي تجمع الشعوب، وتبني جسور التواصل فيما بينها.