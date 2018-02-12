الجزيرة يضرب الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا

الشارقة 24 – محمود علي:





سجل الجزيرة هدفين رائعين ليفتتح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بفوز مثير 3-2 على فريق الغرافة الذي لم يشفع له هدف من النجم الهولندي فيسلي سنايدر قرب النهاية اليوم الإثنين.

افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للجزيرة بعد عشر دقائق من تسديدة جانبية رائعة من مسافة بعيدة باغتت حارس الغرافة.

لكن التعادل لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، وجاء بتسديدة منخفضة من المهاجم مهدي تاريمي.

وأعاد علي مبخوت التقدم للجزيرة، بعدما أفلت من الرقابة وتابع ركلة حرة نفذها المغربي مبارك بوصوفة لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الضيافة 2-1.

وعزز الجزيرة تقدمه بهدف مذهل من أحمد العطاس من تسديدة قريبة من دائرة نصف الملعب، ليضمن الانتصار بينما سجل سنايدر هدفا قبل نهاية اللقاء من متابعة لتسديدة ارتدت من القائم.