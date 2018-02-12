فريق مركز الطفل في الذيد يحصد ذهبية بطولة "القدم" للملاعب العشبية

الشارقة 24 – وام:

أقامت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أمس الأحد، نهائيات بطولة كرة القدم "للملاعب العشبية" في الملعب الخارجي لمركز الطفل في مركز حلوان، بمشاركة جميع الفرق المتأهلة من التصفيات من مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين الفرق المتأهلة، أسفرت عن فوز فريق مركز الطفل في الذيد بالمركز الأول، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مركز الطفل في الحيرة بنتيجة 2-0 بينما انتزع فريق مركز الطفل في المدام المركز الثالث بعد تخطيه فريق مركز الطفل في خورفكان بالنتيجة الإجمالية في المباراة النهائية للبطولة.

وكانت الفرق المتأهلة للنهائيات خاضت منافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة والتي جرت بين المناطق الثلاثة في المدينة والمناطق التابعة لها بمشاركة 90 طفلاً وتأهل منها كل من فريقي مركز الطفل في الحيرة ومركز الطفل في حلوان عن فرق مراكز مدينة الشارقة في حين تأهل فريقي مركز الطفل في الذيد ومركز الطفل في المدام عن فرق مراكز المنطقة الوسطى، وكذلك فريق مركز الطفل في خورفكان ومركز الطفل في دبا الحصن عن فرق مراكز المنطقة الشرقية.

وفي ختام البطولة، تم تكريم الفرق الحائزة على المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات بحضور الطاقم الفني والإداري المنظم للبطولة.