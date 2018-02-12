الوحدة يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا بخسارة ثقيلة أمام لوكومتيف

الشارقة 24 - محمود علي:

استهل لوكوموتيف طشقند الأوزبكي مسيرته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين بفوز كبير عندما سحق ضيفه الوحدة الإماراتي 5-صفر ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية ويتصدر الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه لاعب وسطه البرازيلي نيفالدو رودريجيز فيريرا في الدقيقة 26.

وسيطر لوكوموتيف تماما على مجريات الشوط الثاني وأمطر شباك منافسه بأربعة أهداف إضافية.

أحرز إكرام عليباييف الهدف الثاني في الدقيقة 53 وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 87 في حين أحرز سالم سلطان الشرجي لاعب الوحدة هدف بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

وأضاف ساردور راشيدوف هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.