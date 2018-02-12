الوصل يخطف لقب طائرة "عربية السيدات"

الشارقة 24:

نجح فريق سيدات الوصل في خطف لقب بطولة الكرة الطائرة، بعد مواجهة ماراثونية قوية استمرت على مدى 5 أشواط من اللعب المتواصل ليظفر الوصل باللقاء بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين على نظيره العنيد نادي الشارقة الرياضي للمرأة، منتزعاً اللقب الغالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، الأحد، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

شهد الشوط الأول تنافساً حاداً منذ صافرة البداية حيث تقاسم الفريقان الأداء والنقاط على وتيرة تسجيل واحدة، نقطة بنقطة حتى تمكن فريق "الشارقة الرياضي للمرأة" من التقدم بنتيجة 22-20 وبدأ يتحكم في مجريات المباراة لمصلحته ثم رفع الفارق إلى 23-21، واقترب من حسم الشوط الحماسي لمصلحته بواقع 24-21، وسط تشجيع حماسي جماهيري كبير حيث امتلأت الصالة بأكملها، وهو الأمر الذي انعكس على أداء كِلا الفريقين في الملعب، لينجح "الشارقة الرياضي للمرأة" في خاتمة المطاف من حسم الشوط القوي لمصلحته وسط مقاومة شرسة من سيدات الوصل 25-22.

وجاء فريق سيدات الوصل إلى شوط اللعب الثاني بدافعية أكبر لأجل تعويض خسارته للشوط الأول حيث نجح في التقدم بسهولة بفارق 4-0، ثم 5-0، رغم لجوء مدرب فريق سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" إلى الوقت المستقطع لامتصاص حماسة لاعبات الوصل، إلا أن سيدات الوصل واصلن التميز والتسجيل بنتيجة 5- صفر، تلتها 5-1، ثم 5-2، لتعود سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" إلى كرنفال التسجيل لكن اللاعبة "أمبر" كان لها رأي آخر، ونجحت في خطف نقطة باحترافية عالية ثم نقطة ثانية عبر حائط صد قوي، وتصويبات قوية ليصبح الفارق 6 نقاط ثم 8-2 ثم 9-2، ثم 9-3 ثم 10 -3 وبدأ الفارق يعلو مجدداً لمصلحة سيدات الوصل الذي سعى لتعويض خسارته في الشوط الأول بالفوز بالشوط الثاني ليصبح الفارق 11-4 ثم 12 – 4 بواسطة صاروخ لا يصد ولا يرد من الأمريكية "أمبر" ثم أصبحت النتيجة 13 -4.

وقت مستقطع

وعند ارتفاع وتيرة اللقاء وتقدم الوصل واقترابه من حسم الشوط لمصلحته لجأ مدرب فريق الشارقة الرياضي للمرأة، إلى وقت مستقطع الثاني لتدارك الأمر قبل نهاية الشوط بخسارة فريقه لكن سيدات الوصل واصلن التميز والتسجيل ليصبح الفارق 10 نقاط 14-4 ثم 14 -5 ثم 15-5 ثم 16-5 بواسطة إرسال قوي من اللاعبة أسماء أحمد المنتصر، التي رفعت النتيجة إلى 17-6 ثم إلى 18-6 مستفيدة من خسارة إرسال سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" ثم 18-7 ثم 19-7 ليعود الإرسال لصالح نادي الوصل بواسطة اللاعبة "فايوليت" التي رفعت النتيجة إلى 21-7 ثم إلى 22-7 ثم 23-7، ليسود الارتباك صفوف سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" الذي كان أفضل حالاً في شوط اللعب الأول ثم تواصل تميز سيدات الوصل لتصبح النتيجة عالية وبفارق كبير 24-8 ثم كانت النهاية وصلاوية بنتيجة 25- 10.

شوط التقدم

وجاء الفريقان إلى شوط اللعب الثالث وهو شوط التقدم نحو حسم المباراة لأهميته حيث شهد اللقاء قوة تخللها بعض الحذر والتقدم وصلاوي، والملاحقة مستمرة من سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة"، اللواتي لم يسمحن للوصل بأن يكون الفارق كبيراً وهو ما حدث حيث ظل الفارق بينهما شبه ثابت بواقع نقطتين، إلى أن وصل إلى نقطة واحدة 8-7 ثم تعادلا من كرة خادعة في ملعب الوصل 8-8 لكن الوصل سرعان ما استعاد زمام المبادرة ليتقدم مجدداً 10-8، ثم 10-9 وهو الأمر الذي رفع حرارة المواجهة.



وخلال مجريات اللقاء تحسّن أداء الشارقة بشكل ملحوظ عن شوط اللعب الثاني وقاسم الوصل التسجيل بنتيجة 11-10 ثم 12-10 بواسطة (بلوك قوي) من "فايلوت" ثم 13-10 نقطة، من صاروخ عاصف من اللاعبة "أمبر" وتسديدة اخرى من نفس اللاعبة أوصلت النتيجة بها إلى 14-10 ثم 15-11 ثم 16-11 من ذات اللاعبة التي كانت نجمة هذا الشوط بتسديداتها القوية لينجح سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" في كسر الإرسال وتقليص الفارق وامتصاص حماس لاعبات "الشارقة الرياضي للمرأة" لتصبح النتيجة 16-14، من إرسال اللاعبة فاطمة حسن حمدان التي اعادت التوازن لفريقها لكن الوصل عاد للتسجيل والتقدم بنتيجة 18- 14 ثم 19-14، لتتوإلى بعدها النتائج بواقع 21- 17 ثم 22-17 23-19 ثم 24-20 ثم 24-21 ثم 25-21 لينجح سيدات الوصل في حسم الشوط الساخن لمصلحته والتقدم 2- 1.

ونسبة لخسارة سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" الشوط الثالث جئن للشوط الرابع بقوة دفع أكبر لأجل إدراك التعادل لذا كان التقدم والتميز لمصلحة لاعبات الشارقة، لكن جاء التعادل سريعاً بنتيجة 3-3 ثم تقدم الشارقة 4-3 ثم 5-3 ثم 5-4، ثم 6-5 ثم التعادل مجدداً، لترجح الكفتان بالتعادل في كل شيء القوة والحماس والأداء والتميز ودقة التسجيل ليكون التقدم بعدها لسيدات الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 7-6 ثم 8-6 من ارسال صاروخي للاعبة "نوريس" التي نجحت في رفع النتيجة لمصلحة الشارقة 10-6 وبات الفارق أربع نقاط.



وارتفعت حرارة اللقاء ولجات مدربة سيدات الوصل "يسرية شجيع" إلى وقت مستقطع لأجل إعادة ترتيب فريقها والعودة بقوة للمواجهة إلا أن سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" كان لهن رأي آخر وواصلن التميز والتسجيل ليصل الفارق إلى 12-7 ثم 12-8، ثم 13-9 والفرق 4 نقاط لمصلحة سيدات الشارقة الرياضي للمرأة ثم 13-10 وتقلص إلى ثلاثة نقاط ثم 14-10 ثم 15-10 وبات، سيدات الشارقة الرياضي للمرأة الأقرب لأدارك التعادل ثم الاحتكام إلى شوط خامس فاصل وهو ما نجحن فيه وكسبن الشوط بنتيجة 25-20.



وبعد تعادل الفريقان بشوطين لكل فريق كان اللجوء والاحتكام إلى شوط خامس فاصل لمعرفة هوية الفريق البطل، حيث شهد الشوط تقدماً لمصلحة فريق سيدات الوصل منذ البداية بثلاثة نقاط نظيفة ثم ارتفع الفارق إلى 7-2 وسط أداء حماسي كبير من لاعبات الوصل اللواتي كررن سيناريو الشوط الثالث ليصبح الفارق ست نقاط لمصلحتهن ثم 9-2 وبعدها طالب مدرب سيدات الشارقة بوقت مستقطع لاستعادة زمام المبادرة لكن لاعبات الوصل واصلن التقدم بارتياح 10-2 ثم 11-2 واقترب من لقب الطائرة للموسم الثاني على التوالي بنتيجة 12- 3 ثم 13- 3 ثم 14-3 ثم 15-4 ليحصد اللقب الغالي.

تتويج رسمي

وشهد الحفل الختامي حضور شخصيات رياضية رسمية، حيث توّج الفريق البطل كلّ من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وإبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة علي سالم المدفع، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ بدر بن علي الرواس، نائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ورئيس لجنة الاحتكام لبطولة الكرة الطائرة بالدورة، وبشرى حجيج، رئيس الاتحاد المغربي لكرة الطائرة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، ويوسف الملا رئيس اتحاد الامارات لكرة الطائرة.



تتويج الفائزات والمتميزات



وتوزعت جوائز التميز الفردي في بطولة الكرة الطائرة، وضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على جميع الفرق المشاركة على النحو التالي، توجت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة عفراء سعيد الشامسي، بجائزة أفضل معدّ، وسلمتها الجائزة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.



وعلى صعيد أفضل لاعبة مركز ثاني، توجت لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة، الطائرة "أمبر" و "مبيرسون"، فيما نالت لاعبة الدفاع الحسيني المغربي محسين الصياد جائزة افضل مركز ثالث، وحازت على جائزة أفضل مركز ثالث مكرر لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة "ماري صوفي نادو"، فيما حصلت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاعبة نوريس ليدي كابريرا على جائزة أفضل مركز رابع، إلى جانب لاعبة نادي الدفاع الحسني المغربي إيمان زروال التي فازت بالجائزة مكرر، ونالت جائزة افضل ليبرو "لاعبة حرة " لاعبة نادي المحرق البحريني نجلاء ابراهيم تراب، وتوجت بجائزة اللاعبة الشاملة في البطولة لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة الطائرة فايوليت موتسي.



ندى عسكر: طائرة الإمارات بخير



أعربت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن فخرها بالنتائج التي تحققت خلال المشاركات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته كرة الطائرة المحلية تشير إلى الواقع المتقدم للرياضة النسوية في الدولة، مؤكداً على أن الإنجازات التي تحققت في الدورة تشير إلى تطور كبير تشهد رياضة المرأة العربية بشكل عام.



وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية:" إن ما شهدناه من مستويات فنية قوية ومتميزة كشفت عنها النسخة الرابعة لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية الكريمة التي توليها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتوجيهاتها السامية بتوفير المناخ والبيئة المحفزة لجميع المشاركات لكي يبدعن ويتنافسن لأجل تطوير مستوياتهن واكتساب خبرات تنافسية وهو ما تجسد في النسخة الرابعة في النهائي الذي جمع بين سيدات الشارقة الرياضي للمرأة وسيدات الوصل للكرة الطائرة الذي يدل بشكل واضح على مدى التطور الذي حدث على الفرق المشاركة في الدورة".



وأضافت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية: "إن المستوى القوي والمبهر في نهائي الكرة الطائرة يدعوا للفخر والاعتزاز بأن طائرة العرب باتت تملك مواهب قادرة على التنافسية الاحترافية وهو أمر يؤكد بقدرتها التنافسية العالمية في القريب العاجل".