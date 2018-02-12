يوسف ميرزا يحرز ذهبية تاريخية للدراجات في ميانمار

الشارقة 24- محمود علي:

أحرز قائد منتخب الدراجات يوسف ميرزا، أول ميدالية ذهبية آسيوية في تاريخ دراجات الإمارات في البطولة الآسيوية للطريق المقامة في ميانمار، والتي تختتم يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 16 دولة آسيوية بالسباق الرئيسي للبطولة التي امتدت على مدار أربعة أيام، وشارك فيها المنتخب الوطني من أجل السباق الرئيسي بمشاركة أربعة دارجين وقد تحقق الهدف بالفوز بأول ميدالية في تاريخ الاتحاد منذ أن تأسس عام 1974، وذلك عن طريق البطل الأولمبي يوسف ميرزا، الذي سبق وأن حقق العام الماضي أول ذهبية آسيوية للدراجات الإماراتية في المضمار.

وكانت بعثة المنتخب الوطني برئاسة عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية، وضمت معاذ المنصوري إدارياً وشريف عبد الله مساعد المدرب إضافة إلى ثلاثة دراجين، وهم محمد المروي، جابر المنصوري ومحمد المنصوري قد غادروا إلى ميانمار، والتحق بهم يوسف ميرزا، عقب ختام مشاركته مع فريق الإمارات للدراجات المشارك في طواف دبي الدولي، وذلك قبل السباق الرئيسي للبطولة بيوم واحد فقط، وشارك في السباق ونجح في الحصول على الميدالية الآسيوية الذهبية الأولى للطريق.

وأوضح عبد الكريم الزرعوني رئيس بعثة المنتخب الوطني للدراجات في ميانمار أنه يتمنى أن يعتزل العمل الرياضي في هذا اليوم التاريخي للدراجات الإماراتية والذي تم فيه إحراز أول ميدالية آسيوية في تاريخ الدراجات الإماراتية منذ أن تأسس الاتحاد عام 1974، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق بفضل جهود جبارة وقفت خلف هذا الإنجاز الرياضي الكبير ومنهم شريف عبد الله مساعد مدرب المنتخب ومعاذ المنصوري إداري البعثة اللذان قاما بجهود جبارة مع الفريق خاصةً وأن الأخير سافر قبل البعثة لتجهيز مكان إقامة وتدريب المنتخب، إضافة إلى جهود جو وتشارلي المدلكين وكل الدراجين المشاركين في السباق.

وأشاد الزرعوني بالدراجين المشاركين في السباق الذي امتد إلى 176 كيلو متراً بسبب وجود صعوبات كثيرة في الطريق ومرتفعات شكلت عائقاً كبيراً أمام كل المشاركين الذي وصل عددهم إلى 94 دراجاً من 16 دولة آسيوية وشهد السباق منافسة قوية وسريعة ولكن نجح المنتخب الوطني في التعامل معها حتى تحقق الإنجاز.

وقال الزرعوني: "لو بيدي لأعتزل العمل الرياضي اليوم بعدما شاهدت أول ذهبيتين آسيويتين للدراجات في المضمار والطريق ولكن يجب علينا العمل حتى نهاية دورتنا الانتخابية الحالية ومن بعدها سنحدد ماذا سنفعل".

وأوضح الزرعوني مدى التضحية التي قام بها باقي الدراجين مثل محمد المروي الذي تعطلت دراجته ثلاث مرات أثناء السباق ولكنه رغم ذلك رفض ترك السباق وأصر على تصليح دراجته عن طريق سيارات التقنية واللحاق بالسباق والمجموعة، وبالفعل شارك وأكمل السباق وترك خلفه مجموعة كبيرة من المشاركين، ونفس الحال انطبق على جابر المنصوري التي تعطلت دراجته في مناسبتين وأصر على المشاركة أيضاً في السباق وتكملته حتى النهاية.