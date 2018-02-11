كأسا "رئيس الدولة ولونجين للأمم" لقفز الحواجز ينطلقان 14 فبراير

الشارقة 24 – وام:



يستضيف منتجع الفرسان الرياضي الدولي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز وبطولة كأس لونجين للأمم لقفز الحواجز وذلك خلال الفترة من 14 - 17 فبراير الجاري.



وتبلغ جوائز البطولتين اللتين ينظمهما اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية نحو 650 ألف يورو على مدى 16 شوطاً.



وتشهد البطولة مشاركة ما يقرب من 200 فارس وفارسة على صهوة 300 جواد يمثلون 28 دولة في مقدمتهم منتخب فرسان الإمارات والذين يشكلون فريقاً يتنافسون على بطولة كأس الأمم.. فيما يتنافس الآخرون بشكل فردي على بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها السابعة ووفرت اللجنة العليا لمحبي ومتابعي رياضة القفز فعاليات متنوعة إلى جانب القرية المصاحبة للفعاليات.



وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأحد، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بحضور سعادة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة منتجع الفرسان، بجانب رعاة البطولة وفي مقدمتهم شركة لونجين الشريك الرسمي وضابط الوقت الرسمي للبطولة والذي مثله في المؤتمر الصحافي باتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين وإسطبلات الشراع راعي منتخب فرسان الإمارات وسط حضور إعلامي كبير من مختلف وسائل الإعلام.



ويسعى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والاتحاد الدولي للفروسية "FEI" إلى تقديم بطولة مميزة تضم أفضل الفرسان الدوليين لتقديم أداء مميز في البطولتين لاسيما منتخب فرسان الإمارات الذي حقق أداءاً مبهراً وانتصاراً مشرفاً في بطولة كأس الأمم ببرشلونة سبتمبر الماضي حيث فاز بكأس تحدي لونجين في بطولة كأس الأمم .