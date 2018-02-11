عربية السيدات تسدل الستار على نسختها الرابعة بإشادات واسعة

الشارقة 24:

تواصلت الإشادات، وردود الأفعال من شخصيات رياضية رسمية، على المستويات الفنية، والإنجازات الكبيرة التي شهدتها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تسدل الستار يوم الإثنين، على منافساتها التي انطلقت في الثاني من الشهر الجاري تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز".

خالد المدفع: الدورة محك قويّ ونتمنى أن تحضر دولياً وعالمياً

وبختامها لفعاليات المنافسات تكون "عربية السيدات" قد أكدت بصمتها الكبيرة على صعيد المشهد الرياضي المحلي والعربي، بشكل متكامل، كونها استطاعت جمع خيرة اللاعبات من 16 دولة عربية مثلها 67 نادياً على صعيد 9 ألعاب طرحتها هذا العام، حيث أكد خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الرياضة، أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أصبحت محطة إعداد أساسية للاعبات الإماراتيات والعربيات اللواتي يخضنها على تعاقب تنظيمها كونها تتيح الفرصة للاحتكاك وصقل المستوى الفني لهن على طريق تمثيل بلادهن في المحافل الرياضية الأولمبية والعالمية.

وتوجّه المدفع بالشكر إلى مقام قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها ودعمها اللامحدود للدورة والذي منحها القوة اللازمة للاستمرار والتطور حتى وصلت في نسختها الرابعة الحالية إلى هذا الحجم الكبير من المشاركة، حيث أشار إلى التوقعات بأن تشهد النسخة الخامسة القادمة المزيد من التوسع في المشاركة، وعدد الألعاب التي ستطرح للتنافس بفضل الجهود الحثيثة المبذولة من اللجنة المنظمة برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، الذي قدّم له الشكر ونائبته سعادة ندى عسكر النقبي، والشيخة حياة آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة بالدورة، وكل العاملين بالتنظيم على الجهود التي تقف وراء النجاح الباهر لهذا الحدث.



وأضاف الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة: "تابعنا الفعاليات في ميادين التنافس ضمن الألعاب الفردية والجماعية، وسعدنا بما شاهدناه من مستويات فنية كبير، حيث باتت الدورة محكاً قوياً، ونتمنى أن نشهد لها حضوراً دولياً وعلى المستوى العالمي في المستقبل، ولعل الجولات الترويجية لإمارة الشارقة والدورة والتي قامت بها اللجنة التنظيمية في دول عربية وأوروبية قبل انطلاقة النسخة الرابعة الحالية مؤشر لذلك في المستقبل القريب، كما نتمنى مشاركة جميع الأندية النسائية بدولة الإمارات للاستفادة الفنية من منافساتها التي تعد فرصة سانحة لتطور المستويات الفنية والرياضية خاصة أن الدورة تجمع بطلات عربيات وصاحبات إنجازات قارية ودولية في الألعاب المعتمدة للتنافس".



المنصوري: المشاركة الكبيرة تعكس الثقة بدولة الإمارات والشارقة باستضافة الأحداث الدولية الكبيرة

ومن جانبه قال محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة: "دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات ولدت بفكرة إماراتية انطلقت من الإمارة الباسمة الشارقة، واستمرت برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تلك الرعاية التي وفرت لها كل مقومات النجاح والاستمرار، لتؤكد الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للرياضة النسائية والتي تتيح لها كل الدعم والعناية والاهتمام".

وأضاف:" المشاركة الكبيرة تعكس الثقة في قدرات دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، على وجه الخصوص في استضافة وتنظيم المحافل الدولية الكبيرة بطابع التميز والإبداع بما يواكب استراتيجية الدولة ككل في وتيرة إنجاز العمل في شتى القطاعات بجودة عالية، وما نتابعه من نجاحات للدورة يحاكي التميز المتعارف عليه في دولة الإمارات على صعيد تنظيم الاحداث الكبرى".

وعن مشاركة المبارزة قال المنصوري: "النتائج التي حققتها مبارزة الإمارات في الدورة بفوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية الفرق في مسابقة الفلوريه، وفضية الفرق في الايبيه، علاوة على فضية الفلورية التي حققتها اللاعبة لطيفة الحوسني، هي دليل على تطور اللعبة على الصعيد النسائي، بما يسجّل إنجازات كبيرة مقارنة بدول متقدمة جداً سبقتنا على صعيد هذه اللعبة، وهذا دليل تطور سريع تحرزه مبارزة الإمارات النسائية التي بلغت منصات التتويج الدولية في فترة وجيزة من الزمن، ونشكر اللجنة المنظمة على جهودها التي أثمرت نجاحاً مشرفاً يؤكد القدرات التنظيمية لأبناء الإمارات".

محمد عباس: الدورة فتحت المجال لتواجد أكبر لرياضة الكاراتيه النسائية

وبدوره قال محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، عضو لجنة المتابعة الفنية بالدورة: "سعادتنا كبيرة بأن تستضيف وتنظم إمارة الشارقة هذه الدورة الناجحة بكل المقاييس لما لها من مكاسب على المستويات التنظيمية والفنية والإدارية، وما كان هذا ليتحقق لولا الرعاية التي تحظى بها من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما تمثل الدورة مكسباً لرياضة النسائية بوجه عام والكاراتيه على وجه الخصوص والتي خاضت منافسات النسخة الحالية بحوالي 70 لاعبة مثلن ناديين هما الشارقة الرياضي للمرأة، والنصر، ويمثل إدراج الكاراتيه مؤشراً إيجابياً لتفعيل هذه الرياضة على مستويات التمثيل النسوية في الأحداث الرياضية المرموقة".



وعن مستوى الإنجازات التي حققها كاراتيه الإمارات النسائي في المنافسات قال: "حققت لاعبة نادي النصر حوراء محمد عباس الميدالية الذهبية في مسابقة الكوميته لوزن تحت 55 كلجم، كما حققت لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة سلامة جاسم ميدالية فضية في الكاتا، وهذه إنجازات طيبة في ظل مشاركة أندية قوية من دول متقدمة جداً في اللعبة ولوجود بطلات عالم من مصر تفوقن في المجموع العام بالإضافة إلى الجزائر".



وأضاف: "نشكر اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، ونائبته سعادة ندى عسكر النقبي، ومديرة الدورة هند الحوسني، ورئيس لجنة المتابعة الفنية على الأميري، على التعاون الذي أبدوه معنا، ما كان له الأثر في نجاح تنظيم بطولة الكاراتيه ضمن منافسات الدورة".