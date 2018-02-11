"المحرّق" يحقق فوزاً مستحقاً على صحار العُماني بثلاثة أشواط دون ردّ

الشارقة 24:

حقق فريق سيدات المحرق البحريني للكرة الطائرة فوزاً مستحقاً على فريق سيدات صحار العماني للكرة الطائرة بنتيجة 3- صفر، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس السبت، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

تكافؤ في الأداء

ونسبةً لتقارب المستويات بين الفريقين من حيث القدرات الفنية والبدنية وما قدماه من أداء في المواجهات السابقة في الدورة، جاء الشوط الأول حماسياً وحافلاً بالندية وسط تشجيع متواصل من جماهير الفرقتين، رغم تقدم فريق المحرق البحريني بنتيجة 13-10، إلا أن التكافؤ كان سيد الموقف، الأمر الذي دعا مدرب فريق المحرق البحريني إلى المطالبة بوقت مستقطع بغية امتصاص حماس لاعبات فريق صحار العماني الذي جاء باستراتيجية هجومية قوية، رغم أن كلا الفريقين خارج حلبة التنافس على منصة التتويج ولا حتى المركز الثالث، لكنهما لم يتأثرا بوضعهما في الترتيب العام لمسابقة الكرة الطائرة فكان أداء الجانبين قوياً، حتى نجح فريق المحرق البحرين في حسم الشوط لمصلحته بصعوبة 25- 17.

شوط متميّز

وانعكست نتيجة الشوط الأول على مجريات الشوط الثاني والذي جاء نسخة مكررة عن الوقت الأول للقاء، خاصةً في الأسلوب الهجومي من الفريقين وطابع التصويب السريع مع الاعتماد على الإرسال الخاطف خاصةً من قبل لاعبات فريق المحرق اللواتي يقفن إلى جانب حائط الصد المحكم الذي اكسبهن عدداً من النقاط السهلة، وكانت النتيجة تعادلاً في مستهل الشوط 2-2، ثم شهدت تقدماً عمانياً بواقع 4-2 ثم 4-3، واستمر التقدم عماني 11-8 وسط سيطرة كاملة على مجريات اللعب، حيث تميزن بالإرسال القوي فضلاً عن حائط السد الذي سهل من مهمتهن وهو الأمر الذي كان في مصلحة فتيات البحرين في مستهل الشوط، لكن لاعبات عمان نجحن في قلب الطاولة بأسلوبهن الدفاعي الذي كان لمصلحتهن لكن ومن إرسالات متميزة، لتستعيد فتيات المحرق التقدم 12-11، ثم تعادلا 13-13، وكان التعادل في النتيجة والأداء المتميز لصالة سيدات البحرين لينجحن في النهاية في حسم الشوط لمصلحتهن بنتيجة 25-20.

شوط فاصل

وجاء الشوط الفاصل بحرينياً بالكامل، حيث تقدم فريق المحرق منذ البداية وبفارق مريح وصل لخمسة نقاط 10-5 مع تراجع في مستويات سيدات صحار بعض الشي عن الشوطين الأول، والثاني، وهو الشي الذي سهل من مهمة سيدات المحرق البحريني، لينجحن في النهاية في حسم الشوط لمصلحتهن بنتيجة 25- 15، وبالتالي الفوز بالمباراة بنتيجة 3 – صفر.