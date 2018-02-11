سبورتينغ المصري والفحيص الأردني على موعد حاسم في نهائي السلة

الشارقة 24:

ضرب فريق نادي سبورتينغ المصري موعداً نهائياً، مساء غد الإثنين، مع نادي شباب الفحيص الأردني، في المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة ضمن اليوم الختامي من النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وجاء تأهل فريقا سبورتينغ المصري، وشباب الفحيص الأردني إلى المباراة النهائية، بإنهائهما الدور التمهيدي لمسابقة كرة السلة الذي أسدل الستار عنه أمس السبت، في المركزين الأول والثاني، المؤهلين حصراً إلى نهائي مسابقة كرة السلة للنسخة الرابعة، وذلك وفق النظام الذي تم اعتماده في مسابقة كرة السلة في منافسات النسخة الرابعة، في ظل اقتصار المنافسة على ستة أندية فقط، والذي قضى بأن يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة تسفر نتائجه عن منح المتصدر والوصيف شرف التأهل إلى نهائي المسابقة.

سجل خالٍ من الهزائم

وعرف سبورتينغ المصري في الجولة الختامية من الدور التمهيدي كيفية الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، بعد أن نجح في تحقيق انتصارٍ مستحق على صاحبات الضيافة سيدات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع "83-73"، في جولة شهدت أيضاً حسم سيدات نادي شباب الفحيص المركز الثاني بفوزهن الصعب على المواهب البحريني بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة "82-79".

واحتفظ سبورتينغ المصري بصدارة الترتيب العام للدور التمهيدي برصيد 10 نقاط حققتها المصريات من خمسة انتصارات متتالية، فيما حسم شباب الفحيص نقطته التاسعة والمركز الثاني بعد أن حققت الأردنيات أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ولتنتهي حظوظ حاملات لقب النسخة الماضية سيدات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة عند أعتاب الدور التمهيدي باكتفائهن بالمركز الثالث برصيد ثمانية نقاط كانت كفيلة بمنح صاحبات الضيافة الميدالية البرونزية، ليذهب المركز الرابع للمواهب البحريني برصيد 7 نقاط وبفارق النقطة الواحدة عن الفتاة الكويتي الذي حل خامساً، وليذهب المركز السادس والأخير لفريق جدة يونايتد السعودي برصيد خمسة نقاط.

منافس قوي

وفي تفاصيل لقائي الجولة الختامية للدور التمهيدي، أكدت لاعبات سبورتينغ المصري على حضورهن كمنافسات بارزات على اللقب في مباراة عرفت من خلالها لاعبات سبورتينغ كيفية رسم الانتصار الخامس، بنيلهن الأفضلية المطلقة في فترتيها الأول والثانية ومن ثم الثالثة بواقع "19-13 و21-20 و21-17"، فيما اكتفت صاحبات الضيافة لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنيل أفضلية خجولة في الفترة الرابعة "23-22" التي لم تكون كافية لهن في العودة بنتيجة المباراة.

ويدين سبورتينغ المصري في تحقيق انتصاره هذا، لتألق كل من لاعبتاه الدوليتان "منة الله محمد"، و"ثريا محمد"، بتسجيلهن 23 و22 نقطة على التوالي، فيما لم يشفع لمحترفة نادي الشارقة الرياضي للمرأة "كريمة كارما" في نيل لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 36 نقطة بعد أن اكتفت زميلاتها في تسجيل 37 نقطة فقط.

سيدات الفحيص عيون على اللقب

وفي ثاني المباريات، فرطت لاعبات المواهب البحريني فرصة تقدمهن حتى نهاية الفترة الثالثة بواقع "66-59"، بعد أن أحكمت البحرينيات أفضليتهن على نتائج الفترتين الأولى والثانية بواقع "27-22 و16-14" والخروج بالفترة الثالثة بالتعادل "23-23"، خصوصاً بعد أن شهدت الدقائق العشر الأخيرة صحوة للاعبات نادي شباب الفحيص الأردني، عرفن من خلالها كيفية استعادة زمام المبادرة وتقليص الفارق ومن ثم حسم المباراة لمصلحتهن بنيلهن الأفضلية في الفترة الرابعة "23-13".

وتمثل المباراة النهائية، الفرصة السانحة لكل من سبورتينغ المصري، ونادي شباب الفحيص الأردني في خطف اللقب الأول بتاريخ سلة دورة الألعاب للأندية العربية، إلا أنها في الوقت ذاته تحمل عنوان "رد الاعتبار" للأردنيات لكون خسارتهن الوحيدة في النسخة الرابعة جاءت أمام المصريات في الجولة الثانية من الدور التمهيدي بواقع "66-70".

ووفقاً للإحصائيات، وبعيداً عن الترتيب النهائي للدور التمهيدي، فأن المباراة النهائية ستكون مفتوحة الاحتمالات، في ظل تقارب مستوى الفريقين، مع أفضلية هجومية لفريق سبورتينغ المصري تفرضها نجاح لاعبات الفريق على مدار المباريات الخمسة في الدور التمهيدي في تحقيق معدل تسجيل بلغ 74.5 نقطة في المباراة الواحدة، مقارنة بمعدل 62.5 نقطة في المباراة الواحدة لفريق شباب الفحيص، يقابلها تفوق دفاعي للأردنيات بعد أن اكتفت سلتهن على مدار المباريات الخمسة في الدور التمهيدي في تلقي معدل 58 نقطة في المباراة الواحدة، مقابل تلقي سلة سبورتينغ المصري معدل 59.5 نقطة في المباراة الواحدة.