"سيدات الوصل" يظفر بثلاثة أشواط نظيفة على حساب الفتاة الكويتي

الشارقة 24:

استطاع فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة أن يحقق فوزاً سهلاً على فريق الفتاة الكويتي للكرة الطائرة بثلاثة أشواط نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس السبت، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

شوط صعب

وبعكس التوقعات لم يكن فريق الفتاة الكويتي صيداً سهلاً حيث كان نداً قوياً لسيدات الوصل، وتعادل معهن في مستهل الشوط 5-5 ولعبن بحماس وروح معنوية عالية رغم أنهن خارج حسابات البطولة والمنافسة على المركز الأول وثم تعادلا 7-7 وهو الأمر الذي دعي مدربة سيدات الوصل يسرية شجيع للمطالبة بتايم أوت عملت فيه على إعادة تنظيم الفريق، لكن لم يتحسن الحال وظل فريق الفتاة منافساً قوياً وتعادل معهن مرتين 8-8 ثم 9-9 ليتقدم 10-9.

وعكس تقدّم سيدات الكويت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث لم يكن في الحسبان أن يلعب فريق الفتاة الكويتي بهذه القوة قياساً بنتائج الفريق في الجولات الماضية التي لم يظهر فيها كما يجب وخسر جميع مبارياته، ليكون تميزهن أمام سيدات الوصل بطل النسخة الماضية والمرشح بقوة للقب النسخة الحالية مفاجأة من العيار الثقيل، وهو الأمر الذي عقد حسابات الجهاز الفني، حيث طالبت يسرية بتايم أوت للمرة الثانية، في محاولة لمعالجة التراجع الكبير في أداء لاعبات الوصل الذي لن يكن متوقعاً وخسارة وتقدم الفتيات بفارق خمس نقاط 14- 9.



تراجع كبير

وأثار التراجع الكبير في أداء لاعبات الوصل المخاوف من خسارتهن الشوط الأول ويمكن أن يؤثر على مستواهنّ في الأشواط المقبلة، فما كان من الفريق إلا وأن بادر بالهجوم بقوة بواسطة الأميركية "أمبر"، في محاولة لتقليص الفارق والتقدم مجدداً حيث وصلن إلى 15-14 ثم تعادلا بصعوبة 15-15 ثم تقدمن 16- 15 بعد أداء قوي ومتابعة على الخط من مدربة الفريق "يسرية شجيع"، ثم تقدمن 18-15 ثم 19 – 15 ثم 20 -15 ثم 20- 16 وتواصل الأداء بقوة لينجح سيدات الوصل في حسم الشوط لمصلحته بصعوبة 25- 17.

شوط التقدم

وجاء الفريقان إلى شوط اللعب الثاني بنفس الروح الحماسية والندية والقوة في التسديدات، وكان الإرسال الأول كويتياً بواسطة اللاعبة نور عادل، لكن دفاع الوصل نجح في التعامل معه بقوة وكسب نقطة البداية ثم نقطة ثانية من إرسال اللاعبة "فايوليت" التي قادت النتيجة إلى 3-1 ثم 4-1 من إرسال حصة إسماعيل البلوشي، ثم 5-1 ثم 8-1 من تصويبه صاروخية للاعبة "أمبر" عبر تحضير جيد من زميلتها نادية علي.

تراجع كويتي في الأداء

وشهد هذا الشوط تراجعاً في أداء لاعبات الكويت بعكس الشوط الأول حيث كن حماسيات وشكلن خطورة كبيرة على فريق الوصل الذي نجح في الشوط الثاني في استعادة عافيته بالكامل واللعب بقوة دفاعية وهجومية، مواصلاً من خلالها التقدم بنتيجة 11-4 ثم 12-4 ثم تايم أوت من قبل مدرب الكويت الذي شعر بخطورة الأمر على فريقه وعمل مراجعة الحسابات عبر التايم أوت، لكن سيدات الوصل لم يسمحن لهن بالتقاط أنفاسهن وواصل التقدم 13- 4 مقترباً من تحقيق فوز سهل في هذا الشوط وهو ما تحقق له بنتيجة 25- 10.

نهاية سعيدة

وجاء فريق الوصل إلى الشوط الثالث بمعنويات عالية وثبات بعد أن حسم الشوطين الأول والثاني لمصلحته، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستواهنّ في هذا الشوط وقدمن فيه أداءً مريحاً، وسط متابعة ودعم جماهيري كبير من محبي الفريق الذين شكلوا لوحة تشجيعية جميلة على مدار هذا الشوط لتنجح سيدات الوصل في ترجمة الدعم إلى تفوق في الملعب سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي فكانت النهاية السعيدة بالفوز بالشوط بنتيجة 25-14، وبالتالي كسب المباراة بثلاثة أشواط نظيفة.