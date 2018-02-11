منصور بن محمد يتوّج "كارتيير بانك" بكأس كارتييه للبولو

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في لقطة تذكارية عقب التتويج

الشارقة 24 – وام:

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت، بتتويج فريق كارتيير بانك "الأبيض" بقيادة الفارس فارس اليبهوني بكأس بطولة تحدي كارتييه الدولية للبولو، وذلك في نادي ومنتجع ديزرت بالم بدبي.

وشهدت المباراة النهائية، التي كانت مسك الختام، سيطرة الفريق البطل والذي حسمها مبكراً، بعد تغلبه على فريق كارتيير بنتيري "الأحمر"، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة.

وعقب المباراة، توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وعلي البواردي مالك نادي ومنتجع ديزرت بالم مستضيف البطولة والدكتورة مها آل سعود وكيل جامعة الملك فيصل

بالمملكة العربية السعودية وكيوم ألكس الرئيس التنفيذي لشركة كارتييه والعديد من المسؤولين.

وحل فريق كارتيير بنتيري الأحمر وصيفاً للبطل، وفريق زيدان ثالثاً، وفريق غنتوت في المركز الرابع، كما تم تكريم اللاعب سنتياغو كأفضل لاعب بالبطولة، والحصان روسينا الأقوى بالبطولة.