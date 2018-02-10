سبورتينغ المصري يتخطى حاجز المئة نقطة في سلة جدة يونايتد

الشارقة 24:



تمكن نادي سبورتينغ المصري من تعزيز صدارته في الترتيب العام لمسابقة كرة السلة، بتسجيله للنتيجة الأعرض في البطولة متخطياً حاجز المئة نقطة بعد تحقيقه لانتصارٍ عريض على نادي جدة يونايتد السعودي بواقع "108-68"، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة السادسة، وقبل الختامية في الدور التمهيدي من المسابقة المقامة ضمن النسخة الرابعة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



كما شهدت الجولة مواصلة كل من ناديي الشارقة الرياضي للمرأة، وشباب الفحيص الأردني للصدارة، بعد الفوز الذي حققته سيدات الشارقة على المواهب البحريني "78-66"، وتحقيق الأردنيات لانتصارٍ صعب على الفتاة الكويتي "74-70" في منافسات أمس الأول.



وبنتائج الجولة، واصل سبورتينغ المصري سلسلة انتصاراته المتتالية في مسابقة كرة السلة للنسخة الرابعة، وبات الفريق الوحيد الذي لم يتجرع طعم الهزيمة، عقب تحقيقه العلامة الكاملة برصيد ثمانية نقاط من أربعة انتصارات معتلياً صدارة الترتيب العام، بفارق النقطة الواحدة عن أثنين من ملاحقيه تشاركوا النقطة السابعة، قبل أن يفصل فارق النقاط في تحديد هوية المراكز، حيث منح فارق النقاط سيدات الشارقة المركز الثاني المؤقت بفارق "+109 نقطة" حققتها من تسجيلهن عن مدار المنافسات في الدور التمهيدي لـ 325 نقطة مقابل تلقي سلتهن لـ 216.



فيما حرم فارق "+25 نقطة" فريق شباب الفحيص الأردني التقدم أكثر من المركز الثالث، وليتراجع كل من المواهب البحريني إلى المركز الرابع برصيد ستة نقاط هي ذاتها رصيد الفتاة الكويتي الذي اختتم مبارياته في التمهيدي وودع البطولة، بعد أن فقد فرصة المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى المباراة النهائية، وليرافقه جدة يونايتد السعودي الذي أنهى مبارياته في البطولة واكتفى برصيد الخمس نقاط والمركز الأخير.



سبورتينغ المصري يتجاوز المئة نقطة



أكد سبورتينغ المصري على أحقيته بتزعّم الترتيب العام، بعد أن بات الفريق الوحيد الذي نجح في تخطي حاجز المئة نقطة، خصوصاً أن المصريات كن الأميز في المراحل الأولى للقاء جدة يونايتد، عرفن من خلالها كيفية رسم طريق انتصارهن الرابع بنيل لاعبات سبورتينغ الأفضلية المطلقة في الفترتين الأول والثانية ومن ثم الثالثة بواقع "36-10 و17-10 و32-16"، فيما اكتفت لاعبات جدة يونايتد في نيل الأفضلية في الفترة الرابعة "32-23" التي لم تكن كفيلة لهن في العودة بنتيجة المباراة.



الشارقة يواصل ملاحقة المتصدر



وضع فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة حداً لطموحات المواهب البحريني، في مباراة حدّدت هوية الفريق الثاني المنافس على إحدى بطاقات التأهل للمباراة النهائية، خصوصاً بعد أن نجحت صاحبات الضيافة في القبض على نتيجة الشوط الأول بواقع "36-22" بنيلهن الأفضلية في الفترتين الأولى والثانية بواقع "19-11 و17-11"، إلا أن هذه الأفضلية لم تدم طويلاً بعد أن تمكنت البحرينيات من استعادة زمام المبادرة، بنجاحهن في تقليص الفارق بنيلهن الأفضلية في الفترة الثالثة 25-20"، مما استدعى من لاعبات الشارقة العودة إلى أسلوب الدفاع الضاغط والهجمات السريعة التي لعبت دور الفيصل في حسم الفترة الرابعة "22-19" وحسم نتيجة المباراة لمصلحتهنّ بنتيجة 78-66.



الفحيص الأردني ينجو من مصيدة الفتاة الكويتي



نجا شباب الفحيص الأردني من مصيدة الفتاة الكويتي، في مباراة تقدمت فيها الكويتيات مع نهاية الفترة الأولى بواقع "19-16"، قبل أن ينجحن الأردنيات في استعادة زمام المبادرة ومن ثم التقدم بفارق مريح مع نهاية الفترة الثالثة "58-49" بنيل لاعبات الفريق الأردني الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة "20-18 و22-16"، ما ضمن للفحيص القدرة على الصمود في وجه الصحوة المتأخرة للاعبات الفتاة بعد أن تمكن الكويتيات من حسم الفترة الرابعة "21-16" التي لم تكن كافية لهن في العودة بالنتيجة وبالتالي ذهاب الفوز للفحيص بنتيجة 74-70.



الفرق تدخل ثاني أيام الراحة



تدخل مسابقة السلة اليوم ثاني أيام الراحة على أن تعاود مساء الإثنين في المباراة النهائية التي سيتأهل إليها وفق نظام البطولة أصحاب المركزين الأول والثاني مع نهاية الدور التمهيدي الذي أسدل الستار عنه أمس، ويتنافس على حجز بطاقتيه الأولى والثانية ثلاثة فرق ممثلة بسبورتينغ المصري، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، وشباب الفحيص الأردني.