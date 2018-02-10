الشارقة الرياضي للمرأة ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الدفاع المغربي

الشارقة 24:



حصد فريق الشارقة الرياضي للمرأة، ثلاث نقاط ثمينة من أمام فريق الدفاع المغربي، ضمن مواجهات مسابقة الكرة الطائرة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



بداية متميزة



ولم يخالف شوط اللعب الأول من المواجهة الساخنة التوقعات فكان قوياً، ومليئاً بالتحديات من الفريقين حيث كان التقدم من نصيب فريق الشارقة الرياضي للمرأة، إلا أن فريق الدفاع كان نداً قوياً ومقاسماً لسيدات الشارقة التسجيل طوال الوقت، وعند وصول النتيجة إلى 13- 11 واقتراب المغربي من معادلة النتيجة اضطر مدرب فريق الشارقة إلى المطالبة بوقت مستقطع لأجل ترميم الصفوف وإعادة التوازن لفريقه مجدداً، وهو ما حدث بالفعل بعد العودة من الوقت المستقطع لينجح في التقدم مجدداً، ورفع الفارق إلى ثلاث نقاط 16-13، مع أداء حماسي بفعل التواجد الجماهيري الكثيف والذي أثّر بشكل إيجابيّ على مسار المباراة لمصلحة سيدات الشارقة.



تذليل الفارق



ومع تواصل الضغط الكثيف من قبل سيدات الدفاع المغربي تقلص الفارق إلى نقطتين 17-15 وسط أداء حماسي قدّمته لاعبات الشارقة في مواجهة تسديدات وإرسالات لاعبات فريق الدفاع مغربي، ليسجّلن ويرفعن الفارق إلى خمس نقاط، وباتت النتيجة 20-15، الأمر الذي جعل مدربة فريق الدفاع المغربي "نزهة قسيمي" إلى المطالبة بتايم اوت لتهدئة اللعب وتخفيف الضغط الرهيب على فريقها من قبل لاعبات الشارقة، والعمل على تقليص الفارق لكن سيدات الضيافة واصلن التميز والتقدم 24- 17 مع أداء قوي وثقة في النفس مع اقتراب حسم الشوط لمصلحتهن وهو ما نجحن فيه 25- 17.



شوط التقدم



وجاء الفريقان إلى الشوط الثاني بنفس القوة والحماس والأداء القوي منذ البداية خاصة من قبل فريق الشارقة الرياضي للمرأة والذي يتطلع إلى الفوز بهذا الشوط، والتقدم في النتيجة العامة للمباراة بشوطين، وهو الأمر الذي يعزز من حظوظه في الفوز بالمواجهة بثلاثية نظيفة فكان أن شاب أداء الفريق بعض التوتر نتيجة لهذه الحسابات التي دخلن بها المباراة بعكس فريق الدفاع الحسني المغربي الذي دفع بكل أوراقه في سبيل معادلة النتيجة شوطاً بشوط، وكان التقدم من قبل فريق الشارقة الرياضي للمرأة 1- صفر لكن التعادل كان سريعاً من سيدات الدفاع المغربي 1-1 ثم تعادلا 2-2 مجدداً بعد تقدم سيدات الشارقة لتتقدم بعدها سيدات الدفاع المغربي بنتيجة 3-2 ثم تعادل 3-3 ثم 4-4، وهو التعادل الرابع بينهما في اقل من خمس دقائق.



تكتيكات وحماس



ونتيجة للتوازن الواضح بين الفريقين في مسار الشوط الثاني تبدل أسلوب لعب، وتكتيكات الفريقين خاصة عند الإرسال من قبل فريق سيدات المغرب الأمر الذي ساعدهن على التقدم لكن التعادل جاء سريعاً من قبل سيدات الشارقة 7-7 ثم تقدم مغربي 8-7وتعادل سادس خلال شوط واحد 8-8 وتقدم مغربي 9-8 ثم 10-8 ثم 11-8 بفعل إرسال اللاعبة محيسن الصياد التي نجحت في توسعة الفارق لمصلحة فريقها، الآمر الذي جعل مدرب فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة عصام عبد المعطي يطالب بوقت مستقطع لكن الآمر لم يتبدل، واستمرت السيطرة المغربية والتقدم 12-8 ثم 12-9 ثم 12-10 وسيدات الوصل بدأن في تقليص الفارق ثم 12-11 ليتواصل الأداء سجالاً بينهن حتى نجحت سيدات البلد المستضيف في حسم الشوط الماراثوني لمصلحتهن بنتيجة 25-18 ليتقدم في المواجهة 2 صفر.



الشوط الفاصل



وفي الشوط الثالث والذي يعتبر فاصلاً ومهماً لفريق الشارقة الرياضي للمرأة، كانت البداية قوية من كلا الجانبين رغم الإرهاق الواضح الذي كان بادياً على لاعبات فريق الدفاع المغربي، فكان الأداء حماسياً تسوده الندية حتى نجح فريق الشارقة الرياضي للمرأة في التقدم ثلاثة صفر ثم 3-1 ثم 4-1 ثم 5-1، وكانت سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" أكثر براعة في قيادة المواجهة لمصلحتهن وبهدوء وثقة متناهية أوصلن الفارق إلى تسع نقاط 12- 3، وعملن بسهولة على إنهاء الشوط والمباراة لمصلحتهن بنتيجة 25-19.