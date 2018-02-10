الوصل يستعد صدارة "الطائرة" على حساب صحار العماني

الشارقة 24:



فاز فريق سيدات الوصل للكرة الطائرة، على صحار العماني بثلاثية نظيفة ليستعيد صدارة الترتيب العام لبطولة الكرة الطائرة مجدداً، في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



جدارة وندية



رغم الفوارق الفنية بين الفريقين والتوقعات بأن تكون المواجهة سهلة بالنسبة لفريق سيدات الوصل المرشح بقوة للفوز بلقب النسخة الرابعة، إلا أن سيدات صحار العماني كان نداً قوياً للوصل في مستهل الشوط الأول وتعادل معه 1-1 ثم 2-2 فضلاً عن تقاسم الأداء والتميز حيث دخلت لاعبات صحار المواجهة بثقة وبعيداً عن الضغوط الأمر الذي مكنهن من اللعب بتميز بعيداً عن الضغوط بعكس لاعبات سيدات الوصل الباحثات عن اللقب عبر فوز عريض على سيدات صحار حتى يدخلن المواجهة النهائية امام فريق الشارقة الرياضي للمرأة بأعصاب هادئة ورصيد مريح من النقاط .



إرسال ساحق



لكن بمرور الوقت نجح فريق الوصل وبفارق الخبرات بين الفريقين على التقدم بفارق مريح 14-4، حيث بدا حماس لاعبات صحار ينخفض مع سيطرة لاعبات الوصل علي سير المواجهة خاصة مع التصويبات القوية للأميركية أمبر التي نجحت في قيادة فريق الوصل لحسم الشوط لمصلحتهن 25- 10وبفارق مريح جداً.



الشوط الثاني



وفي شوط اللعب الثاني جاء فريق سيدات الوصل بعزيمة أكبر من أجل حسم الشوط لمصلحتهن باكراً وعدم الدخول في حسابات معقدة حال السماح لسيدات صحار في التقدم عليهن، فتواصلت وتيرة اللعب بنفس إيقاع شوط اللعب الأول منذ البداية مع تقدم وأداء بروح حماسية بدعم من جماهير الوصل التي توافدت باكراً الى صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتقديم الدعم والمساندة لسيدات الوصل، لكن رغم الحذر والجدية الوصلاوية، إلا أن التقدم كان من نصيب سيدات صحار بنتيجة 2-0 ثم 2-1 ثم 3-1، وتوضح تماماً جدية لاعبات صحار لأجل الفوز بهذا الشوط رغم استبسال لاعبات الوصل خاصة في الجوانب الدفاعية في محاولات حثيثة لإيقاف ارسال لاعبات صحار إلا أن صحار تقدم وواصل توسعة الفارق بقوة 5-2 فما كان من مدربة الوصل "يسرية شجيع" إلا أن طالبت بوقت مستقطع لإعادة التوازن للفريق بعد التراجع الملحوظ في أداء فريقها.



تدخل مفاجئ



لكن بعد الوقت المستقطع واصلت فتيات صحار تميزهن لكن مع دعم من اللاعبة "أمبر" عبر إرسالات قوية قلص من خلاله الوصل الفارق الى نقطة واحدة، ثم وصلت النتيجة تعادلاً 5-5، ثم تقدم صحار 6-5، ثم 6-6، واخيراً تقدم سيدات الوصل بعد معاناة 7-6 وكان أول تقدم لهن، ثم 8-7 ثم 9-6 بواسطة حائط صد مميز من لاعبات الوصل وهو الأمر الذي دعا مدرب فريق صحار الى المطالبة بوقت مستقطع لأجل تدارك التراجع المفاجئ في أداء فريقه والعودة الى التقدم مجدداً لكن بعد العودة من الوقت المستقطع استمر الوصل في تميزه وتقدمه بنتيجة 10 -6 ثم 11-6 موصلاً الفارق الى مصلحته لخمس نقاط بعد أن كان خاسراً بفارق خمس نقاط في مستهل الشوط لينجح في النهاية في حسم الشوط لمصلحته بنتيجة 25- 17.



شوط الحسم



وفي الثالث والحاسم لم يجد فريق سيدات الوصل أي صعوبة تذكر في السيطرة على مجريات اللعب فكان التفوق المبكر والفارق وصل الى خمسة نقاط ثم ثمانية نقاط حتى وصلت بسهولة إلى 13-5 وهو الامر الذي انعكس على الروح المعنوية لسيدات الوصل فكان اداءهن متميز مع نتيجة مريحة، لكن رغماً عن ذلك لم تتوقف فتيات صحار العماني في محاولات تقليص الفارق والتقدم لكسب الشوط وقيادة المباراة الى شوط رابع لكن سيدات الوصل كان لهن الكلمة الفاصلة وحسمن الشوط لصالحهن بنتيجة 25- 15وبالتالي الفوز بالمباراة بثلاثة أشوط نظيفة.

جانب من المباراة بين فريق الوصل الإماراتي وصحار العماني.