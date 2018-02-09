الإيطالي كولبريلي بطلاً للمرحلة الرابعة في طواف دبي للدراجات الهوائية

الشارقة 24 - أسعد خليل :

توّج الإيطالي سوني كولبريلي بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، واحتفظ الإيطالي إيليا فيفياني بصدارته واقترب من لقبه قبل ختام المنافسات، يوم السبت.

وقطع كولبريلي مسافة المرحلة البالغة 172 كلم، والتي تعد الأصعب حيث تخللها صعود جبل منطقة حتا، بزمن ثلاث ساعات و40 دقيقة و50 ثانية، متقدماً بفارق السرعة النهائية على الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن، والهولندي تيمو روسن .

وحل فيفياني في المركز السادس، لكنه احتفظ بصدارة الترتيب العام بزمن 16 ساعة و28 ثانية، متقدماً بفارق ثانيتين عن ماغنوس كورت نيلسن، وأربع ثوان عن كولبريلي الذي تقدم للمركز الثالث.