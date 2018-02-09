بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز تواصل منافساتها

الشارقة 24 – وام:

تواصلت منافسات بطولة الشارقة الدولية الـ 18 لقفز الحواجز، على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، واستكملت أشواط يومها الأول بمنافسة فئة الناشئين "الجونيورز" بمشاركة 20 فارساً وفارسة، نجح منهم 9 فرسان في إكمال جولة الشوط، المصمم مساره بحواجز ارتفاعها 120 سم برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وعلى الميدان الخارجي، أقيم شوط المرحلتين من فئة الثلاث نجوم على ارتفاع 135 سم وبرعاية "سياحة الشارقة"، وشارك فيه 51 فارساً وفارسة، 21 منهم أكملوا المرحلتين دون خطأ، ونالت جائزة المركز الأول الفارسة البريطانية جورجيا تيم بالجواد "كريسبين" من فريق زد سفن، وبخيول الفريق نال جائزة المركز الثاني الفارس الإيرلندي شين برين بالفرس "زد سفن قمر"، والمركز الثالث نال جائزته الفارس السعودي رمزي الدهامي بالجواد "غارليك".

وتنافس 68 فارساً وفارسة في الشوط التأهيلي للجائزة الكبرى في البطولة برعاية لونجين، وأقيم على الميدان الخارجي من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها "140" سم، نجح 25 فارساً في إكمال الجولة دون أخطاء في حين أكملها 9 فرسان بنقطة جزاء واحدة، لتجاوزهم الزمن المسموح، ونجح الفارس السعودي عبد الله الشربتلي بالجواد "أتش أتش إس دوبلن" "المشارك رقم 6" في إكمال الجولة في زمن سريع بلغ "62.44" ثانية، وشكل به ضغطاً على بقية الفرسان ومواطنه الفارس عبد الرحمن الراجحي شارك بالجواد "كوجناك دو هاييتس زد"، وتوّج بجائزة المركز الثاني وجائزة المركز الثالث نالها الفارس البريطاني نايجل كوب بالفرس "جوبيلي 3".

وعلى الميدان الداخلي، تواصلت منافسات اليوم الثاني للبطولة يوم الجمعة، والبداية كانت بشوط جائزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتجميع النقاط بالجوكر من فئة الثلاث نجوم على حواجز ارتفاعها 13 سم وشارك فيه 55 فارساً وفارسة نجح منهم 7 فرسان في تجميع كامل النقاط 65 نقطة ضمن الزمن المسموح والفارس السوري هشام غريب بالجواد "إلتون" نال جائزة صدارة الشوط وجمع كامل النقاط في زمن سريع بلغ "46.84" ثانية وأكمل أول ثنائية في البطولة والمركز الثاني أحرزه الفارس السعودي سلمان العجمي بالجواد "ويت إن سي" وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارسة البريطانية إيما فكتوريا فيني بالجواد "كاليسو دو بوا".

وعلى الميدان الخارجي، أقيم الشوط التأهيلي الثاني في البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة وشارك فيه 14 فارساً بخيولهم عمر 6 سنوات وأكمل الجولة على حواجز 120 سم 9 فرسان دون خطأ وثمانية فرسان شاركوا بالخيول عمر 7 سنوات و3 منهم أكملوا الجولة دون أخطاء على حواجز ارتفاعها 130 سم وسيبقى جميع المشاركين في انتظار جولة نهائي البطولة، يوم السبت.

وأقيم الشوط الثاني التأهيلي للفرسان الشباب على الميدان الخارجي أيضاً وجاء الشوط بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم برعاية لونجين بمشاركة 15 فارساً وفارسة ونجح 4 منهم في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ مع ترحيل نتائجهم إلى نهائي الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.