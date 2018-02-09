"نادي الشارقة الرياضي" للسلة يحققن انتصاراً عريضاً على الفتاة الكويتي

الشارقة 24:



احتل فريق سبورتينغ المصري صدارة الترتيب العام لمسابقة كرة السلة، عقب احرازه لانتصاره الثالث على التوالي، بفوز مستحق أول من أمس على المواهب البحريني بفارق سبعة نقاط وبنتيجة "96-89"، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الخامسة من الدور التمهيدي للمسابقة المقامة ضمن منافسات النسخة الرابعة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



كما شهدت الجولة، تحقيق صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لانتصاراً عريضاً على نادي الفتاة الكويتي جاء بفارق كبير بلغ 41 نقطة وبنتيجة "91-50"، لتبقى خطوات قليلة تفصل سيدات الشارقة عن الوصول إلى ختام البطولة والسعي نحو الظفر بلقبها.



سبورتينغ بالعلامة الكاملة



وبنتائج الجولة، بات سبورتينغ المصري الفريق الوحيد في مسابقة كرة السلة للنسخة الرابعة الذي لم يتجرع طعم الهزيمة، عقب تحقيقه العلامة الكاملة برصيد ستة نقاط من ثلاثة انتصارات، معتلياً صدارة الترتيب العام لمسابقة كرة السلة، بفارق النقطة الواحدة عن أربعة من ملاحقيه تشاركوا جميعاً النقطة الخامسة، قبل أن يفصل فارق الأهداف في تحديد هوية المراكز، ليمنح نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثاني بفارق "+97 نقطة" حققتها صاحبات الأرض والجمهور عقب تسجيلهن على مدار مبارياتهن في الدور التمهيدي لـ 247 نقطة مقابل تلقي شباكهن لـ 150 نقطة.



وأهدى فارق "+48 نقطة" المواهب البحريني المركز الثالث، وذلك من خلال تسجيل البحرينيات على مدار مبارياتهن في التمهيدية 257 نقطة مقابل تلقي شباكهن لـ 209 نقطة، وليذهب المركز الرابع لمصلحة شباب الفحيص المرتاح في هذه الجولة مع فارق +21 نقطة حققتها الأردنيات بتسجيلهن في مبارياتهن لـ 220 نقطة، مقابل تلقي شباكهن 199 نقطة، وليودي فارق "-40 نقطة" بفريق نادي الفتاة الكويتي لاحتلال المركز الخامس، بعد أن اكتفت الكويتيات على مدار مبارياتهن في تسجيل 269 نقطة، مقابل تلقي شباكهن لـ 309 نقطة، وليذهب المركز السادس والأخير لفريق جدة يونايتد الذي ودع المنافسات بعد أن اقتصر رصيده على أربعة نقاط.



المواهب يضيّع فرصة الفوز الأول على سبورتينغ



ضيّع فريق المواهب البحريني فرصة إلحاق الخسارة الأولى بفريق سبورتنيغ المصري، بعد مباراة عرفت من خلالها البحرينيات كيفية إنهاء شوطها الأولى لمصلحتهن بفارق ستة نقاط وبنتيجة "45-39"، بعد فترة أولى انتهت بحرينية بجدارة "21-15" وفترة ثانية انتهت بالتعادل "24-24"، خصوصاً أن مجريات الشوط الثاني شهدت تحولاً بالأداء والنتيجة، بعد أن تمكنت لاعبات سبورتينغ من استعادة زمام المبادرة، وتقليص الفارق ومن ثم التقدم بالنتيجة نحو تحقيق انتصارهن في المباراة، بنيل المصريات الأفضلية المطلقة في الفترتين الثالثة والرابعة "24-19" و"33-25".



وتدين المصريات في تحقيق انتصارهن الصعب، لتألق لاعبة ارتكاز الفريق "منة الله محمد" صاحبة 30 نقطة، بجانب تألق زميلتها "أسرار مجد" صاحبة 21 نقطة، فيما لم يشفع لمحترفة المواهب البحرينية اللاعبة "براندي راني" حصد لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 34 نقطة، بعد أن اكتفت زميلاتها بتسجيل 55 نقطة التي لم تكن كافية للفريق البحريني في تحقيق الفوز.



الشارقة يقسو على الفتاة الكويتي



قست لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على منافساتهن في فريق الفتاة الكويتي، في مباراة فرضت خلالها صاحبات الضيافة إيقاعهن على مجريات اللقاء ليستطعن من خلاله نيل الأفضلية المطلقة في الفترات الأربعة للمباراة بواقع "28-19 و22-8 و22-6 و19-17".



وتألق للشارقة كل من المحترفتين "كريمة كارما"، و"ليسيدي زيومارا" بتسجيل كل منهن 28 نقطة، بجانب تألق الدولية "أمل بن حيدر" بتسجيلها ثمانية نقاط، فيما اكتفت المحترفة في صفوف المواهب البحريني "شارماوريكا كيدنالي" بتسجيل 15 نقطة.



الدور التمهيدي يصل محطة الختام



تسدل مسابقة كرة السلة اليوم عن منافسات الدور التمهيدي، وذلك بإقامة مباراتين من العيار الثقيل ستحدد نتائجها بصورة مباشرة هوية الفريقين اللذان سيحتلان المركزين الأول والثاني في هذا الدور والمؤهلين للمباراة النهائية، تنطلق الأول منها الثالثة عصراً وتجمع نادي شباب الفحيص الأردني والمواهب البحريني، على أن تتبع في الخامسة بلقاء الشارقة الرياضي للمرأة وسبورتينغ المصري.