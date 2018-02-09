سيدات الجزائر والبحرين يسيطرن على منصات الذهب في ختام ألعاب القوى

الشارقة 24:



سيطرت لاعبات مملكة البحرين ودولة الجزائر على منافسات ألعاب القوى التي أقيمت عصر الخميس، ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حتى 12 فبراير الجاري، وذلك على أرضية مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة لاعبات إحدى عشر نادياً من 11 دولة، تنافسن ضمن فئات 200 م عدو نهائي، والوثب الثلاثي، والجري 1500م عدو، وإطاحة المطرقة، وكلها نهائيات.



وأسفرت نتائج المنافسات باليوم الثاني على صعيد منافسات جري 200 متر، عن فوز العداءة هاجر سعد العميري، من نادي البسيتين البحريني بزمن وقدره (25,31) ثانية بالميدالية الذهبية، لتحلّ بالمركز الثاني الجزائرية شيما ونيس، وتخطف الفضية بزمن (27.10) ثانية، فيما حصدت البرونزية البحرينية زينب عبد الحسين بزمن (27.94) ثانية.



وفازت البحرينية مارتا هيرباتويوتا من نادي البسيتين بذهبية 1500 م جري بزمن (4.38,63)ق، لتحل الجزائرية عبير فارس في مركز الوصافة منتزعة الميدالية الفضية بزمن (4.4742)ق، فيما أحرزت الكويتية أمل يوسف الرومي من نادي الفتاة الرياضي المركز الثالث بزمن (4.5899) ق لتنال البرونزية، وفي منافسات الميدان.



وعلى صعيد الوثب الثلاثي، حققت اللاعبة الجزائرية كوثر سلمى ذهبية المنافسة محرزة مسافة (11.80) م، فيما نالت الميدالية الفضية اللاعبة المصرية أسماء محمد من نادي بورفواد بمسافة (11.37) م، لتكتفي الكويتية مريم كاظم من نادي الفتاة الرياضي الميدالية البرونزية بمسافة (10.32) م.



وفازت اللاعبة العمانية السناوي ضحي من نادي الخابور الرياضي بمسابقة إطاحة المطرقة مسجلة مسافة (34.87) م، منتزعة ذهبية المنافسة، لتحلّ بمركز الوصافة لاعبة الفتاة الرياضي الكويتي مريم هيثم العنزي بمسافة (34.26) م وتحرز الميدالية الفضية، لتكتفي البحرينية أمينة سلطان المبارك، من نادي البسيتين بالميدالية البرونزية بمسافة (28.22) م.



وكرّم الفائزات الثلاثة الأوائل في ختام منافسات البطولة كلّ من الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، و سعادة الدكتور العقيد عبد العزيز النومان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأحمد المظلوم الأمين العام لاتحاد المعاقين، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة إضافة للعديد من المسئولين عن الحركة الرياضية بالدولة.



النومان: وجود هذا العدد من اللاعبات يدل على أهمية الدورة في إبراز المواهب



وأعرب الدكتور عبد العزيز النومان، الامين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالمستويات الفنية التي تشهدها المنافسات خلال الحدث، ما أدى إلى وجود تنوع واضح في صفوف الفائزات على منصات التتويج.



وقال النومان: "إن مشاركة هذا العدد الكير من اللاعبات بالبطولة يؤكد علي أهمية الدورة في تجمعهم و ابراز المواهب الرياضية العربية وتوفير فرص الاحتكاك لهن، في ظل غياب البطولات العربية النسائية إلا أن دولة الامارات العربية المتحدة من الدول الحاضنة للبطولات العالمية، والإقليمية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي توليها قيادات الدولة لأهمية الرياضة في بناء الإنسان، متوجها بالشكر لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ولقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على الجهود الكبيرة والملموسة على صعيد الاهتمام برياضة المرأة وتعزيز حضورها والتمسك بإقامتها كل سنتين وزيادة الالعاب بها سنويا".