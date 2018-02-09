طالبات "القاسمية" يؤازرن لاعبات الشارقة في "عربية السيدات 2018"

الشارقة 24:



في مظهر عكس مدى التقدم الذي تشهده رياضة المرأة في إمارة الشارقة، آزرت طالبات الجامعة القاسمية لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أمس الخميس، على مدرجات صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تستضيف منافسات كرة الطائرة والسلة، المقامة على هامش دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظم تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حتى 12 فبراير الجاري.



وشهدت مدرجات الصالة تواجداً كثيفاً للطالبات اللواتي تفاعلن مع مجريات المنافسة، بهتافات تشجيعية، ودعم ومؤازرة لافتة ترجمتها لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى انتصارات حققتها على أرضية الملعب، حيث أسفرت نتيجة المواجهة الخليجية الصرفة التي جمعت سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" مع نظيراتهنّ لاعبات نادي الفتاة الكويتي ضمن منافسات كرة الطائرة عن فوز مستحق لصاحبات الضيافة بثلاثة أشواط مقابل لاشي، بينما حققن في اللقاء الثاني فوزاً مستحقاً على النادي نفسه في منافسات كرة السلة بنتيجة عريضة بواقع 91-50 نقطة.



ندى النقبي: حضور داعم يعكس التطور الذي تشهده رياضة المرأة محلياً



وقالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة:" سجّلت طالبات الجامعة القاسمية اللواتي شكّلن لوحة تشجيعية جميلة بحضورهن لمباريات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، موقفاً داعماً ومؤازراً يعكس مدى التطور الذي تشهده رياضة المرأة في دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، سيما وأن حضورهنّ بهذه الكثافة على مدرجات التشجيع أسهم في تحفيز لاعباتنا على تحقيق الانتصارات، باعتبار أن الدعم الجماهيري عامل ضروريّ في هذه المواقف الرياضية الحاسمة".



وأضافت:" بفضل المؤازرة، والتشجيع الذي أبدته طالبات الجامعة القاسمية استطاع نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن يظفر بنتيجة المواجهتين، وهذا أمر يحسب لحرص بنات الوطن على الوقوف إلى جانب الأندية الاماراتية خصوصاً نادي الشارقة الرياضي للمرأة الذي يخوض في هذه الأيام مشوار التنافس مع لاعبات العرب على نيل ألقاب المواجهات المتبقية والتي نتمنى أن يحقق فيها أرفع المراتب".



علياء ناصر: التواجد الجماهيري عامل مهم في جميع المواجهات



ومن جانبها وصفت علياء ناصر، قائدة فريق الشارقة الرياضي للمرأة في كرة الطائرة التواجد الجماهيري بأنه يشكل عاملاً مهماً للفريق في جميع المواجهات التي يخوضها منذ انطلاقة البطولة، واصفة تواجد طالبات الجامعة القاسمية بالكثيف والمهم، حيث أكدت أن اللاعبة منا حين ترى المدرجات ممتلئة تشعر بطاقة كبيرة ومحفزة تشحذ الهمم وتقوي العزائم، الأمر الذي ينعكس على الأداء الفني والتكتيكي والبدني.