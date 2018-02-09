الدفاع المغربي يحقق فوزاً صعباً على المحرق ويعزز حظوظه في الصدارة

الشارقة 24:



سجل فريق الدفاع الحسني المغربي، فوزاً صعباً على نظيره فريق المحرق البحريني بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية، ضمن بطولة الكرة الطائرة في اللقاء الذي جمعهما الخميس، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



وبهذا الفوز يعزز ممثل المملكة المغربية حظوظه في المنافسة على صدارة بطولة الكرة الطائرة إلى جانب كل من أندية البلد المستضيف نادي الوصل، والشارقة الرياضي للمرأة، اللذان يسعيان وبقوة للوصول إلى منصة الذهب.



مد وجزر.. تعادل وتكافؤ



كانت البداية بأرسال خادع من اللاعبة دلال أحمد جاسم استطاعت من خلاله أن تسجل أول نقطة للمحرق، إلا أن رد الدفاعات المغربية كانت سريعة ليتعادل كلا الطرفان بنتيجة 1-1 ثم، ليتقدما بعدها بواقع 2-1 ثم 3-1 ثم 3-2 ليتوضّح طابع المباراة بمجرى نقطة بنقطة، وندية وتبادل في التسجيل من الجهتين بنتيجة 4-3 ثم 5-3 ليحرز الفريق المغربي تقدمه، ثم 5-4 والمستوى ثابت والفارق لم يتعدى النقطة الواحدة.



ثم أحرز المحرق تعادله بنتيجة 5-5 ليتقدم بواسطة حائط صد قوي من اللاعبة هاجر الانصاري، ليتحول التقدم لمصلحة الدفاع الحسني المغربي بنتيجة 7-6 ثم تعادلا 7-7وتقدم بحريني 8-7 بإسقاط رائع ثم تقدم مغربي 11-8 ثم التعادل سيد الموقف مجدداً 16-16، ثم 22-22 الأمر الذي أكّد تقارب مستوى الفريقين لكن في نهاية المطاف نجح فريق الدفاع الحسني المغربي في حسم الشوط لمصلحته بنتيجة 25-23.



تألق مغربي



وفي الشوط الثاني، واصل فريق الدفاع الحسني المغربي تميزه وتقدّمه وبفارق مريح منذ الدقائق الأولى بنتيجة 6-3 بفضل الإرسال القوي من اللاعبة إيمان زروال التي نجحت في قيادة الفارق الى 8-3 ثم 9-3 ولم ينقطع إرسالها ليضطر فريق المحرق البحريني لإيقاف اللعب بواسطة وقت مستقطع لتهدئة اللعب، وبعد العودة لمواصلة المنافسة استمرت زروال في إرسالاتها وتميزها لتضيف النقطة العاشرة والإرسال بحوزتها لتتخذ لاعبات المحرق موقفاً في كسره بصعوبة وتضيف نقطة قلصن بها الفارق إلى نتيجة 10-4 ثم 10-5 ثم 10- 6 ثم 10- 7 ثم 10-8 ثم 13 -11 والتقدم مغربي ثم 16-13 ليبقى الفارق ثابتاً مع محاولات مستميتة من سيدات المحرق.



ولم تفلح محاولات لاعبات النادي البحريني الأمر الذي اضطر مدرب الفريق إلى اللجوء للوقت المستقطع لتنظيم الصفوف والعودة بقوة ليسكب نقطة بعد العودة، لكن الردّ المغربي جاء بقوة بواسطة اللاعبة إيمان التي عاد لها الإرسال مجدداً، لتنجح في قيادة الفريق للتميز لكن دفاع المحرق نجح في قطع إرسالها لترد عليهن مدربة الدفاع الحسني المغربي بوقت مستقطع لكن بجهد لافت استطاع المحرق أن يعادل النتيجة ثم التقدم بواقع 19-8 نقطة، ثم التعادل 19-19 لينجح فريق الدفاع الحسني المغربي من الفوز بالشوط 25-22 لتصبح النتيجة شوطين دون ردّ لمصلحته.



شوط الحسم



ودخل فريق الدفاع الحسني المغربي إلى الشوط الثالث والحاسم بروح معنوية عالية وأداء قوي ليتقدّم مبكراً بنتيجة 6-1 ما يؤكد سعيه إلى حسم الشوط الثالث لمصلحته وبالتالي الفوز بنتيجة المباراة، ليتواصل التقدم 7-3 لكن فتيات المحرق لم يستسلمن رغم خسارتهن للشوطين وحاولنا جاهدات تقليص الفارق ونجحن في ذلك بواقع 7-5 ثم 7-6 فكان التعادل 7-7، ليتقدمن بعدها من حائط صدّ رائع 8-7 ارتفعت على أثره روحهن المعنوية وتقدمن بنتيجة 9-7 ثم 12-10 ثم 13-10 والتقدم يستمر بحرينياً وبأداء قوي، ثم 14-11 ثم 16-13 والفارق يتّسع لمصلحة فتيات المحرق مع عزيمة لكسب الشوط الأول لهن في المواجهة ثم بات الفارق أربعة نقاط لمصلحتهن 18-14 ثم 19-17 ثم 19-18 ثم 20-18 ثم 20-19 وظل الأداء سجالاً بينهن إلى أن نجح فريق المحرق البحريني في كسب الشوط الثالث بنتيجة 25- 22.



شوط رابع أشعل المواجهة



وفي الشوط الرابع، حاول فريق الدفاع الحسني المغربي تدارك خسارته للشوط الثالث وإهدار فرصة حسم المباراة بتقدم مبكر 4-2 لكن المحرق البحريني لم يكن سهلاً وشاركه الندية والتسجيل ليحرز نتيجة 5-4 ثم تعادلا 9-9 في سيناريو مكرر من الشوط الثالث ليعود المحرق للتقدم مجدداً بنتيجة 14-13 ثم 15-13 ثم 16-13 ثم تواصل اللعب إلى أن نجح فريق المحرق البحريني في الفوز بالشوط الرابع بواقع 25-22، وبالتالي معادلة النتيجة شوطين مقابل شوطين لكل فريق.



شوط خامس



وبالتعادل شوطين لكل فريق لجأ الفريقان إلى لعب شوط خامس لتحديد الفريق الفائز بالمواجهة الماراثونية فكان التقدم كالعادة من نصيب فريق الدفاع الحسني المغربي بواقع 7-4 ثم 10-9، لينجح الدفاع في الفوز بالشوط والمباراة بنتيجة نهائية بواقع 15-12.