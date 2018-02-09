"الشارقة الرياضي للمرأة" يتزعّمن صدارة "الطائرة" ويفزن على الفتاة الكويتي

الشارقة 24:



سجل فريق الشارقة الرياضي للمرأة، فوزاً سهلاً على فريق الفتاة الكويتي بثلاثة أشواط نظيفة ليتصدر بها ترتيب البطولة مؤقتاً بفارق مباراة عن فريق سيدات الوصل، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الخميس، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.



شوط سهل



كما جاء الشوط الأول لمصلحة سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" بالكامل نسبة لفارق الإمكانات الفنية والقدرات البدنية بين الفريقين وهو الأمر الذي انعكس على الأداء في الملعب فكان أن تسيّدت لاعبات البلد المستضيف المواجهة بالكامل أداءً ونتيجة، حيث كان الفارق في الدقائق الأولى 14-6، ولاعبات الشارقة يلعبن بهدوء وثقة بعكس لاعبات فريق الفتاة الكويتي اللواتي كن يلعبن بتوتر لأجل تقليص الفارق لكن فتيات الشارقة لم يسمحن لهن بذلك، ووصل الفارق الى 10 نقاط كاملة تمكن بسهولة من حسم الشوط لمصلحته 25-10.



تقدم وتميز



وفي الشوط الثاني لم يجد فريق الشارقة صعوبة تذكر في تكرار سيناريو شوط اللعب الأول في السيطرة على المباراة وتحقيق تقدم سهل منذ البداية وبفارق مريح 17-10، ثم 18-10 بفضل قوة تسديدات اللاعبة الأجنبية نوريس التي لم تجد صعوبة ولا دفاع صلب يوقف تسديداتها بجانب إرسالها الذي لا يصد ولا يرد، فكانت كلها عوامل جعلت من فوز سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" بالشوط الثاني أمر غاية في السهولة بنتيجة 25- 15.



ختام رائع



وجاء فريق "الشارقة الرياضي للمرأة" إلى شوط اللعب الثالث بذات الروح المعنوية العالية والأداء المتوازن في الدفاع والإرسال، فكان متميزاً منذ بداية الشوط رغم الجدية والندية التي استهل بها فتيات الكويت المواجهة بالتعادل 2-2، إلا أن فريق سيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" نجح في التقدم 4-2 بسهولة ماضياً نحو توسعة الفارق لكن فتيات الكويت لم يكن صيداً سهلاً وحاولن التقدم وقلصن الفارق إلى 4-3 ثم الى 12-5.



وبعدها استمرت السيطرة بالكامل لسيدات "الشارقة الرياضي للمرأة" رغم أن الجهاز الفني للفريق عمل على إشراك اللاعبات البديلات وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة لأطول فترة ممكنة ونجح في الفوز بالنتيجة النهائية للشوط 25- 12 وبالتالي الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة.