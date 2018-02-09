سيدات البحرين يسيطرن على ذهبية وفضية رماية "المسدس" 25 متراً

الشارقة 24:



واصلت سيدات البحرين هيمنتهن على لائحة نتائج بطولة الرماية بحصولهن على المركزين الأول والثاني في فئة المسدس 25 متراً، المقامة ضمن منافسات دورة الأندية العربية للسيدات التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك.. شاركوها لحظات الفوز"، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.



وأهدت اللاعبة موزة علي بلادها البحرين الميدالية الذهبية، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت الخميس في نادي الذيد، بعد أن حققت أعلى نتيجة في سجل النقاط بواقع 21 نقطة، فيما جاءت اللاعبة عائشة البريكي في المركز الثاني لتتوج بالميدالية الفضية، وذلك بعد أن حققت 17 نقطة، واكتفت سلمى الحوسني من الإمارات بالبرونز بعد أن حققت 8 نقاط لتحلّ ثالثاً.



وحضر حفل التتويج الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة العميد عبد الملك جاني، والعميد عبد الملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وهند الحوسني مدير الدورة.