انطلاق مرحلة جديدة من المنافسات في الأولمبياد العربي للشطرنج

الشارقة 24 - محمود علي:

أقيمت مجريات الجولة الثانية من بطولة الأندية العربية للرجال ضمن الأولمبياد العربي الثاني للشطرنج الذي يستضيفه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج خلال الفترة من 26 يناير حتى 14 من فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

وشهد افتتاح الجولة الثانية المهندس طلال أحمد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي ومهدي عبد الرحيم المشرف العام على البطولة .

وحقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في أولى مبارياته فوزاً متوقعاً على نادي السودان للشطرنج بنتيجة 3-1 حيث فاز الأستاذ الدولي عبد الله حسن على الدولي السوداني أحمد بشارة، و فاز الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي على الأستاذ الاتحادي نادر سمير.

كما فاز بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي الذي يمثل نادي الشارقة في هذه البطولة، على الدولي السوداني هيثم محمود، فيما خسر أستاذ الاتحاد الدولي جاسم عبد الرحمن مع أستاذ الاتحاد الدولي أبو بكر تاج السر.

لقاءات الجولة الثالثة

يلتقي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع نادي جمعية الأمن الوطني الجزائري، كما يلتقي نادي دبي للشطرنج والثقافة مع نادي صلالة العماني، ويلتقي نادي عمّان الأردني مع نادي الظهرة الليبي، فيما يلتقي نادي البحرين للشطرنج مع نادي القدس الفلسطيني.