الظفرة يعود إلى سكة الانتصارات بثنائية في شباك دبا

الشارقة - محمود علي:

عاد الظفرة إلى سكة الانتصارات بعد 13 مباراة على التوالي لم يذق خلالها طعم الفوز، ليحقق انتصاره الثاني في الدوري على حساب ضيفه دبا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد حمدان بن زايد، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لدوري الخليج العربي.

وقفز الظفرة إلى المركز العاشر رافعاً رصيده إلى 12 نقطة، متفوقاً على دبا الذي يتساوى معه في النقاط بأفضلية المواجهات المباشرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل سعيد الكثيري هدف الظفرة الأول في الدقيقة 62، وأضاف الأوزبكي إيغور سرغيف الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.