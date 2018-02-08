كافنديش بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف دبي

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تمكن الدراج البريطاني المخضرم مارك كافنديش من الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، محققاً فوزه الأول بعد ثلاث سنوات من الغياب عن منصات التتويج في الطواف.

وقطع كافنديش الذي كان فاز لآخر مرة في دبي في 7 فبراير 2015 في طريقه لإحراز اللقب، مسافة المرحلة الثالثة البالغة 180 كم بين دبي والفجيرة بزمن ثلاث ساعات و53 دقيقة و46 ثانية، متفوقاً بفارق السرعة النهائية على الفرنسي ناصر بوهاني والألماني مارسيل كيتل.

وتقدم كافنديش إلى المركز الثاني في الترتيب العام للسباق بفارق 4 ثوان عن الإيطالي إيليا فيفياني الذي صعد للصدارة بزمن 12 ساعة و19 دقيقة و38 ثانية.