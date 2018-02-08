انطلاق بطولة الشارقة الدولية الـ 18 لقفز الحواجز

الشارقة 24 – وام:

افتتحت اليوم الخميس، على ميدان الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، أولى الأشواط من فئة الثلاث نجوم في بطولة الشارقة الدولية الـ 18 لقفز الحواجز.

وتشتمل البطولة على 21 شوطاً منها تسعة أشواط من فئة الثلاث نجوم، وبقية الأشواط بواقع ثلاثة أشواط للمنافسات الدولية لكل فئة من الفرسان الأشبال والناشئين " الجونيورز"، والفرسان الشباب، وبطولة من فئة النجمة الواحدة بمشاركة الفرسان على خيول القفز الصغيرة وفيها ترحل جميع نتائج منافسات الفئات إلى اليوم الختامي للبطولة.

وتوج سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية مدير البطولة، الفائزين في الأشواط من فئة الثلاث نجوم، حيث جاء أول أشواط البطولة بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم وشارك فيه 55 فارساً وفارسة وأكمل الجولة دون خطأ 11 منهم.

وتوج بجائزة المركز الأول الفارس السوري هشام غريب بالجواد "إلتون"، وجائزة المركز الثاني نالتها الفارسة البريطانية إيما فكتوريا فيني بالجواد "كاليسو دو بوا"، والفارس خالد محمد الظاهري حاز جائزة المركز الثالث مع الجواد "نيما".

وأكمل تسعة فرسان من إجمالي 16 فارساً وفارسة من فئة الشباب في دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية مشاركتهم في الشوط الأول من جملة ثلاثة أشواط يتنافس عبرها الفرسان الشباب، حيث جرت منافسات الشوط برعاية اتحاد الإمارات للفروسية على أرضية الميدان الرملي الخارجي، وجاء الشوط بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم وشارك فيه 16 فارساً.

وعلى الميدان الخارجي تواصلت أشواط اليوم الأول، وفي الشوط الأول من جولة واحدة والمؤهل لختام البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة والمخصصة بمشاركة الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 6 ـ 7 سنوات برعاية فرج بن حمودة "اف بي اتش" شارك فيه 14 فارساً بخيول القفز عمر 6 سنوات على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وأكمل الجولة دون خطأ 12 فارساً وجرى ترحيل نتائجهم لشوط الختام في آخر أيام البطولة بعد غد السبت.

وبالخيول عمر 7 سنوات شارك 11 فارساً، وتنافسوا على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم وبذات التصميم ونجح ستة فرسان في إكمال الجولة دون خطأ وجرى تصعيد نتائجهم إلى شوط الختام.

كما أكمل تسعة من الفرسان الأشبال من جملة 13 فارساً وفارسة منافسة الشوط الأول من جولة واحدة برعاية لونجين، وصمم مساره بحواجز ارتفاعها 110 سم ونجح تسعة فرسان في إكمال الجولة دون خطأ وسيتجدد بينهم التنافس في شوطين ثاني وثالث أيام البطولة.