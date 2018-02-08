مؤتة الأردني ينتزع ذهبية كرة طاولة عربية السيدات 2018

الشارقة 24:





توج فريق نادي مؤتة الأردني بلقب وذهبية الفرق لكرة الطاولة في ختام منافسات البطولة التي أقيمت أمس الأربعاء، على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فرع الحزانة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وواصل فريق نادي مؤتة الأردني تألقه ونجح في حسم اللقب بفوزه بالمباراة الختامية للبطولة على حساب فريق جيبوتي بنتيجة (3\0) ليحقق العلامة الكاملة برصيد عشر نقاط وبلا أي خسارة بمشواره، حيث مثل الفريق البطل اللاعبات براء محمد وسوار يوسف، وتيماء يوسف، بقيادة والدهم المدرب يوسف الاسعد.

وحل بالمركز الثاني فريق نادي الفتاة الكويتي برصيد تسع نقاط من الفوز بأربعة لقاءات وخسارة وحيدة امام فريق مؤتة الأردني، واكتفى فريق نادي البحرين البحريني بالمركز الثالث برصيد ثمانية نقاط، يليه رابعاً فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، برصيد سبع نقاط، فيما جاء بالمركز الخامس فريق جدة الأخضر السعودي برصيد ست نقاط.

وبالمباراة الأخيرة التي جرت صباح أمس حقق نادي البحرين البحريني فوزه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (3\1) بعد مباراة جيدة من سيدات الشارقة والذي اتضح من خلال اللقاء تطور أداء اللاعبات من مباراة لأخرى وجاءت نتائج اللقاءات بفوز لاعبة الشارقة ميساء نادر علي البحرينية مريم خميس بواقع (3\2)، بنتيجة مجموعات (9\11) و(11\9) و(11\8) و(3\11) و11\9) وبالمباراة الثانية فازت البحرينية مريم يوسف علي نورة حسن (3\0) والمجموعات كالتالي (11\5) و(11\7) و11\3) وفازت البحرينية حصة خالد علي حصة سعيد (3\0) والمجموعات كالتالي (11\1) و (11\2) و(11\1) وباللقاء الاخير فازت البحرينية مريم يوسف علي لاعبة الشارقة ميساء نادر (3\0) والمجموعات كالتالي (11\7) و(11\5) و(11\8) .

وانطلقت صباح اليوم منافسات بطولة الزوجي والتي تشهد مشاركة ثماني فرق حيث يتواجه كلّ من البحرين والسعودية، والكويت مع الإمارات البلد المستضيف، والأردن مع الإمارات، والكويت مع البحرين، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فيما تقام بالفترة المسائية منافسات بطولة الفردي والتي تشهد مشاركة 17 لاعبة، لتختتم منافسات بطولتي الزوجي والفردي السبت يعقبها التتويج للفائزين الثلاثة الاوائل ببطولة الفرق والزوجي والفردي.

وتعد اللاعبة الأردنية تيماء يوسف المصنفة الأولى ببطولة الفردي وشقيقتها سوار يوسف المصنفة الثانية وأمل وليد النعيمي البحرينية المصنفة الثالثة.

الاسعد: الالتزام سبب الفوز

وأشار مدرب الفريق الأردني يوسف الأسعد إلى أن فريق مؤته استعد جيداً لهذه الدورة من خلال المعسكرات الداخلية وبرنامج إعداد اللاعبات بهدف الظهور بصورة مشرفة في الدورة، قوله: "استطاع الفريق أن يحرز ذهبية الفرق بعد منافسة قوية من لاعبات الكويت، والبحرين، وهذا يعود لالتزام اللاعبات بالتدريب المستمر والإعداد الجيد فالمنافسة لم تكن سهلة الا إن اللاعبات قدمن أفضل ما لديهن بهدف تحقيق أفضل النتائج".

وتابع: "لا يزال لدينا منافسات الفردي والزوجي التي نحرص أن نسجل فيها نتائج متميزة بالرغم من أن لاعبتنا تيماء يوسف قد تضطر لمغادرة البطولة للالتحاق بفريقها الجامعة الأردنية لخوض غمار منافسات بطولة الجامعات الأردنية التي تبدأ يومي السبت والأحد".

وفي الوقت نفسه أشاد الأسعد بحسن الاستضافة والتنظيم للمنافسات وحيادية التحكيم خلال المباريات متمنياً استمرارية البطولة لما تسهم به في تطور اللعبة والارتقاء بالمستويات الفنية لطاولة السيدات العربية.