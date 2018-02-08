نادي دبا الحصن يكرم المتميزين في الدور الأول

الشارقة 24:

كرم سعادة خميس خصاو رئيس نادي دبا الحصن، وعبد الله سالم محمد البواب نائب الرئيس، وجمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام، وجاسم سليمان درويش رئيس لجنة الثقافة المجتمعية، وراشد سعيد علي الخالدي المدير المالي، اللاعبين المتميزين بالنادي، في كافة الألعاب الرياضية للدور الأول.

حيث جرى تكريم علي سكران عضو مجلس الإدارة السابق لتميزه في تشجيع ومؤازرة فرق النادي.

وتم تكريم اللاعبون: عبد الله سالم درويش الوحداني "الفريق الأول"، سهيل أحمد الطنيجي "كرة قدم الصالات"، أحمد محمد علي حميد الظهوري "فريق 20 سنة لكرة القدم"، عبد الله محمد المطوع "فريق 18 سنة لكرة القدم"، حمد عدنان مسعود "فريق 16 سنة كرة القدم"، حميد محمد علي سعيد اليماحي "فريق 14 سنة كرة القدم"، عبد الله سالم الريامي "فريق 12 سنة لكرة القدم"، خليفة علي طريف "فريق أشبال كرة اليد"، سعيد علي الحفيتي "صغار كرة اليد"، حمد علي الظنحاني "فريق براعم كرة اليد"، عبد الله فيصل خليفة بن يعروف النقبي "فريق السباحة"، نهيان عبيد خميس محمد "فريق العاب القوى"، سلطان عبد الله علي بن يعروف "فريق الدراجات"، إسحاق أحمد سالم المليح "فريق كرة الطاولة"، كريم محمود حمدان "فريق التايكواندو".

ومن جهته أكد السيد جمعة عبد الله الحمودي، أن هذه الجائزة هي استمرارية لنشر ثقافة الوعي والتميز وهي نقلة نوعية في طبيعة العمل الرياضي، وكذلك مبادرة طيبة من مبادرات نادي دبا الحصن الرياضي واستكمالاً لنجاح الفكر الرياضي الخلاق.

كما أشار السيد جاسم سليمان درويش، أن هذه الجائزة تقدم للاعب الأفضل والأميز رياضياً وأخلاقياً من حيث الالتزام والأداء الرياضي، ونادي دبا الحصن هو السباّق دائما لمثل تلك المبادرات، وجائزة التميز تقدم لمن يعمل ويقدم ويستحق.

حضر التكريم لاعبوا الفرق الرياضية والإداريين والمدربين.