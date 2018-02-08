الوصل يحقق فوزاً صعباً على نظيره الدفاع المغربي في "عربية السيدات"

الشارقة 24:

حقق فريق الوصل فوزاً صعباً على فريق سيدات الدفاع الحسني المغربي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الكرة الطائرة، التي تقام على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

انطلاقة قوية

جاء الشوط الأول قويا رغم تقدم سيدات الوصل 3-1 إلا أن لاعبات المغرب أثبت في أنهن نداً قوياً ليعادلن النتيجة سريعاً عبر إرسالات كاسحة لتذهب النتيجة إلى 3-3 وهو الأمر الذي رفع حرارة اللقاء لأجل التقدم والفوز بالشوط الذي يعتبر مفتاح المباراة نسبة لقوة الفريقين فهما كسبا مبارياتهما السابقة ليدخل في رصيد كل فريق فوز وثلاثة نقاط، وظل الوصل محافظاً على تقدمه رغم شراسة وقوة سيدات المغرب لتتوالى النتائج 8-5 ثم 9-5 ثم 10-6 ثم 11-7 ثم تواصل سجال اللعب الى أن نجح فريق سيدات الوصل في حسم الشوط لمصلحته بصعوبة 25-20.

تعادل مستحق

وتواصل اللعب في زمن المباراة الثانية بنفس الحماس والقوة والروح المعنوية العالية وتميز الفريق المغربي في الهجوم والتسديد بفضل قوة إرسال لاعبته "خديدياتو" التي قادت الفارق في أول دقائق اللقاء إلى أربعة نقاط بنتيجة 5-1، وحاول فريق الوصل تدارك الأمر باكراً بواسطة لاعبته الأميركية "أمبر" إلا أن هجوم المغرب كان قوياً مع إصرار لحسم الشوط لمصلحته فواصل التقدم 6-1ثم 7-3 ثم 8-3 ثم 9-3 والتفوق، لينجحن في إنهاء الفوز لمصلحتهن 25-18 وكان تعادلا مستحقاً لسيدات المغرب شوط لكل فريق.

شوط التقدم

وكان التميز في مستهل هذا الشوط من نصيب فريق الوصل الذي تقدم بالفعل، لكن سيدات المغرب لهن كلمتهن ليطغى التعادل على مجريات المواجهة 6-6 لتنجح سيدات الوصل في توسعة الفارق إلى 11-6 ثم 12-6 وبدا واضحاً إصرارهن على تعويض خزينتهن للشوط الثاني وحسم اللقاء بفارق شوطين لكسب ثلاث نقاط تعزز حظوظهن في المنافسة على لقب البطولة ثم 16-8 و17-8 والوصل يتقدم بنجاح ليختم الشوط الثالث بنتيجة سعيدة 25-13.

نهاية سعيدة

وكان التقدم في مستهل الشوط الرابع مغربي لكن سيدات الوصل نجحن في معادلة النتيجة ثم التقدم 7-5 ثم 8-6 ثم 8-8 ثم تقدم مغربي مجدداً 9-8 وهو الأمر الذي دعا مدربة فريق الوصل يسرية شجيع للمطالبة بوقت مستقطع لمعالجة الأخطاء ومواصلة التميز، وبكسب الشوط الرابع والحاسم بالنسبة لهن كون التعادل من قبل سيدات المغرب من شأنه أن يذهب بالمواجهة إلى شوط خامس لكن بعد الوقت المستقطع واصلت سيدات المغرب التقدم 9-8 ثم 11-9 ثم التعادل عاد مجددًا 11-11 ليتقدم الوصل بعدها بنتيجة 12- 11 ثم 12-12 وهو أمر بيّن قوة وإصرار الفريقين علي الفوز وهو ما تحقق في النهاية لمصلحة فريق الوصل بنتيجة 30- 28 ليفوز الوصل بنتيجة 3-1.