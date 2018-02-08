سيدات الجزائر والبحرين يهيمن على ميادين الذهب

الشارقة 24:

انطلقت منافسات بطولة ألعاب القوى للسيدات، والمقامة ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري، وذلك على أرضية مضمار وميدان نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة لاعبات 11 ناديا من 11 دولة.

وأقيمت المنافسات في 7 سباقات بالمضمار والميدان هي 100 م عدو ونهائي و400 م عدو نهائي و800 م جري، والوثب الطويل، وخمسة آلاف متر جري، ورمي الرمح، والسباق الختامي لليوم الأول كان التتابع 4&100 م عدو، وكلها نهائيات.

وشهدت الانطلاقة والمنافسات حضور الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، والدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور طارق بن سلطان بن خادم، رئيس نادي الثقة للمعاقين، وسعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، ورؤساء الوفود المشاركة بالبطولة إضافة للعديد من المسئولين عن الحركة الرياضية بالدولة.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول على صعيد منافسات جري 100 متر، عن فوز العداءة هاجر سعد العميري، من نادي البسيتين البحريني بزمن وقدره (12,25) ثانية بالميدالية الذهبية، لتحلّ العمانية مزون العلوية بالمركز الثاني وتخطف الفضية بزمن (12,54) ثانية، فيما حصدت البرونزية البحرينية زينب عبد الحسين بزمن (13,30) ثانية.

وعلى صعيد منافسات الجري 400 م، فازت العداءة الجزائرية شيماء ونيس بالمركز الأول بعد أن قطعت زمن (59,09) ثانية لتنال ذهبية السباق، بينما حلّت بالمركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية مواطنتها صبرينة حسين بزمن (1,01,00) ق، ولتكتفي لاعبة نادي البسيتين البحريني ايسوما جوزفين بالمركز الثالث والبرونزية بزمن (1,02,13)ق.

وفازت البحرينية مارتا هيرباتويوتا من نادي البسيتين بذهبية 800 م جري بزمن (2,09,84) ق، كما نالت الجزائرية نبيلة سيفي الميدالية الفضية بزمن (2,16,00) ق وأحرزت الكويتية أمل يوسف الرومي المركز الثالث بزمن (2.20,02) ق لتنال البرونزية، بينما فازت العداءة الجزائرية عبير رفاس بذهبية 5000م جري بزمن وقدره (17,50,63) ق، فيما نالت الفضية البحرينية فطومة جوار جيبسي بزمن (17,53,79) ق، وانتزعت الميدالية البرونزية العداءة الكويتية لولوة عسكر العسكر من نادي الفتاة الرياضي بزمن (20,12,73) ق.

وضمن منافسات سباق تتابع 4&100 م، أحرز فريق البسيتين البحريني ذهبية سباق عدو بزمن (50,89) ثانية، فيما حل وصيفا فريق الجمعية الرياضية للأمن الوطني الجزائري بزمن (51,04) ثانية، وحصد الفضية فريق الخابور الرياضي العماني ليكتفي بالمركز الثالث وبرونزية المنافسة قاطعاً السباق بزمن (52,47) ثانية.

وفي منافسات الميدان بسباق رمي الرمح فازت المصرية رضا عادل أحمد من نادي بورفؤاد بالمركز الأول بتسجيلها لمسافة (36,80) م وتنال الذهبية، وحلت بالمركز الثاني اللاعبة هبة العاصمية من نادي الخابور العماني بتحقيقها لمسافة (33,38) م ونالت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة حنان إبراهيم سعيد الميدالية البرونزية بتحقيقها لمسافة (27,72) م.

وفازت اللاعبة الجزائرية كوثر سلمى بذهبية الوثب الطويل بمسافة (5,10) م وفيما نالت الميدالية الفضية اللاعبة المصرية أسماء محمد بمسافة (4,82) م ونالت اللاعبة العمانية المنجي خديجة الميدالية البرونزية بمسافة (4,64) م.

وفي ختام المنافسات قام ضيوف البطولة بتتويج وتكريم الفرق واللاعبات الفائزات الثلاثة الأوائل بكل سباق بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، هذا وتختتم منافسات البطولة مساء الجمعة بسباقي دفع الجلة وتتابع 4&400 م عدو.

وأكد الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الحاضنة للبطولات العالمية، والإقليمية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي توليها قيادات الدولة لأهمية الرياضة في بناء الإنسان، متوجها بالشكر لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ولقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على الجهود الكبيرة والملموسة على صعيد الاهتمام برياضة المرأة وتعزيز حضورها.

وأشار المعيني إلى أن نجاح الإمارة الباسمة في استضافة الاولمبياد العربي للشطرنج، ودورة الأندية العربية للسيدات بنسختها الرابعة، ومهرجان الأضواء، ومهرجان الشعر الشعبي، خلال شهر واحد يؤكد على الإمكانيات والقدرات الكبيرة لأبناء الإمارات في استضافة وتنظيم هذه الأحداث، بفضل دعم صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته.

وتوجه المعيني بالشكر للجنة المنظمة للبطولة، وخاصة للجهود التي تبذلها سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، سيما بما يتعلق بمستويات التنظيم، والتحديثات التي جرت على المنافسات في إدخال لعبة جديدة لأنشطة الدورة وهي رياضة الكاراتيه والتي من المتوقع ان تشهد النسخة المقبلة للدورة ادخال رياضة الشطرنج في منافساتها، واصفاً حسن التنظيم والاستضافة للبطولة الاكبر والاروع على مستوى رياضة المرأة الخليجية والعربية.

كما أشاد بالإقبال الجماهيري على المباريات وكذلك المشاركات التي جاءت من أندية 16 دولة عربية، ما يظهر مدى النجاح والقبول الذي وجدته البطولة، متمنياً لرياضة المرأة بالشارقة كل ازدهار ونمو خاصة بعد صدور المرسوم بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ما يعطي دعماً لبنات الإمارات بالانتساب له وإبراز مواهبهن بما يؤكد بعد نظر صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء قاعدة لمستقبل بنات الإمارات بالرياضة، تؤهلهن لبلوغ المنافسات العالمية، والقارية، والعربية، متمنياً كل التوفيق للدورة ولكافة المشاركين وللجنة المنظمة لها.