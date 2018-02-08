صحار ينتزع 3 نقاط ثمينة من الفتاة الكويتي

الشارقة 24:

انتزع فريق صحار العماني 3 نقاط ثمينة بفوزه الصعب على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن منافسات كرة الطائرة على هامش فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تقام برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ولتقارب المستويات الفنية بين الفريقين جاءت البداية متكافئة حيث كان التعادل سيد الموقف منذ مستهل اللقاء 2-2 وكان الأداء حماسياً بعيداً عن التوتر، إذ كان الفريقان قد تعرفا كلّ منهما على نقاط الضعف والقوة في الآخر، وهو الأمر الذي انعكس على سير الشوط الأول الذي كان طابعه التعادل الذي تكرر 5-5 بعد تقدم فتيات الكويت ثم كان التقدم بعد التعادل من نصيب صحار العماني وتواصل الأداء سجالاً حتى نجح فريق صحار في حسم الشوط الأول لمصلحته 25 – 22 بعد أداء قوي من الفريقين.

مواجهة ندّية

وفي شوط اللقاء الثاني حاول فريق صحار العماني التقدم مبكراً وتوسعة الفارق بغية حسم الشوط لمصلحته بعد أن كسب أولى الأشواط، الأمر الذي رفع من معنويات اللاعبات كون الفوز بالشوط الثاني من شأنه أن يقربهن من الفوز بنقاط المباراة كاملة ليتقدم 5-3 لكن رغم تقدمه أظهر فريق الفتاة الكويتي ندية واضحة بفضل التحضير الجيد أمام الشبكة وهو الأمر الذي انعكس على مستوى الدفاعات لديهن لكن لاعبات صحار كان لهن رأي آخر فواصلن التقدم وأصبح الفارق أربعة نقاط 8- 4 ثم تعادلا 10-10 لتنجح اللاعبات الكويتيات في حسم الشوط لمصلحتهن بنتيجة 25- 18.

إيقاع متّزن

ونتيجة لتعادل الجانبين في الأداء ونقاط الشوط لكل فريق جاء الفريقان في الشوط الثالث بجدية يشوبها الحذر لأن الخسارة من شأنها أن تأزم من موقف الفريق في الشوط الرابع والحاسم حيث كان فريق صحار سبّاقاً في التقدم لكن الأداء كان متوازنا بين الفريقين حتى آخر نقطة من الشوط الذي حفل بروائع كرة الطائرة رغم أهميته للفريقين لكن لم يتأثر أداءهنّ بذلك فكان الأسلوب قوياً ورائعاً، ولا يخلو من لمحات فنية ألهبت حماس جماهير الفريقين لتنجح سيدات صحار في حسم النتيجة لمصلحتهن بواقع 25– 18.

توتر ملحوظ

وشهد الشوط الرابع توتراً ملحوظاً من كلا الفريقين كونه يعتبر حاسما بالنسبة لفريق سيدات صحار حال فوزهن ينهين اللقاء لمصلحتهنّ، أمّا فريق الفتاة الكويتي فكان يبحث عن التعادل ليقود المباراة إلى شوط خامس، الشيء الذي سبب حالة التوتر خاصة من قبل فريق الفتاة، لكن رغم توتر الأحداث، كان الأداء متوازناً بين الفريقين، مع بقاء التعادل سيد الموقف 9 – 9 ثم 10-10 ثم تقدم صحار بـ 15-11 ليقترب من حسم الشوط والمباراة لمصلحته وسط مقاومة شرسة من فريق الفتاة الكويتي الذي قلص الفارق إلى 15-14 ثم 16-15 وظل الفارق شبه ثابت نقطة واحدة، ليقلب صحار الموازين ويحسم الشوط لمصلحته بنتيجة أنهت اللقاء بواقع 26- 24، لتنتهي المواجهة 94- 89نقطة لسيدات عُمان.