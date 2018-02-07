ركلة جزاء تضع الوحدة في صدارة دوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:





احتاج الوحدة لركلة جزاء من هدافه الأرجنتيني تيجالي، ليتغلب على مضيفه حتا 1-صفر ويتصدر دوري الخليج العربي الأربعاء.

وبات رصيد الوحدة 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن العين الذي سيستضيف الإمارات غداً الخميس بينما ظل حتا في المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 16 مباراة.

وسقط المغربي مراد باتنة داخل منطقة جزاء حتا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها تيجالي بنجاح في الدقيقة 72.

وخاض أصحاب الأرض آخر ربع ساعة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم البرازيلي فرناندو جابرييل لحصوله على الإنذار الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة أهدر تيجالي فرصة إضافة الهدف الثاني من انفراد تام بعبد الله القميش حارس حتا.