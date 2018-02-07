مؤتة يحسم المواجهة وسيدات الكويت يظفرن بثلاثة أشواط على حساب سيدات الشارقة

الشارقة 24:

تواصلت صباح أمس الثلاثاء، منافسات بطولة كرة الطاولة للفرق على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الحزانة، والمقامة ضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت شعار "العالم ملعبك. شاركوها لحظات الفوز"، في الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري.

وبخطى ثابتة استمر فريق نادي مؤتة الاردني في تألقه حيث نجح في حسم لقائه الثالث بالبطولة أمام فريق نادي البحرين البحريني بالفوز (3\2) بعد مباراة قوية تميزت بالإثارة والندية وليقطع فريق مؤته مشواره نحو ذهبية البطولة، ونجحت لاعبات مؤتة الاردني في حسم المباراة وتأكيد سعيهم لحصد ذهبية البطولة وقد فازت سوار يوسف بأولى مبارياته علي اللاعبة البحرينية مريم خميس بثلاث مجموعات دون رد علي النحو التالي (11\3) و(11\5)و(11\6)، فيما فازت مريم يوسف البحرينية علي تيماء يوسف الاردنية بثلاثة اشواط مقابل واحد وجاءت علي النحو التالي (11\3) و (11\9) و(6\11) و (11\6).

وفي المباراة الثالثة التي جمعت بين الاردنية براء محمد وحصة خالد الزياني، فازت براء بثلاثة أشواط لشوط وجاءت كالتالي (11\13) و(11\3) و11\3) و(11\3) وبالمباراة الرابعة التي جمعت بين الأردنية سوار يوسف والبحرينية مريم يوسف القاسمي فازت مريم القاسمي بثلاثة مجموعات لواحدة جاءت نتائجها كالتالي (11\4) و11\6) و(9\11) و(11\8) وباللقاء الخامس والأخير والفيصل بينهم فازت تيماء يوسف علي مريم خميس البحرينية بثلاثة أشواط دون رد وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (11\3) و(11\8) و(14\12) بعد مباراة ماراثونية.

وفي لقاء فريق نادي جدة الأخضر السعودي مع فريق جامعة جيبوتي فاز فريق جدة السعودي باللقاء بثلاثة مقابل لا شيء لتخلف فريق جامعة جيبوتي عن اللقاء، وحقق فريق نادي الفتاة الكويتي فوزه الثاني علي فريق الشارقة الرياضي للمرأة بواقع (3\0)، حيث فازت الكويتية منوة ماجد الشمري على ميساء نادر بثلاثة أشوط نظيفة (11\7) و(11\4) و(11\8) وفازت الكويتية مريم سليمان علي نورة المازمي بثلاثة أشواط نظيفة كالتالي (11\4) و(11\8) و(11\8) وبلقاء حصة المزروعي من الشارقة مع كفاية عبد المحسن الكويتية فازت كفاية بثلاثة أشواط نظيفة كالتالي (11\2) و(11\2) و(11\1).