الشارقة الرياضي للمرأة يطمح للذهاب بعيداً بالصدارة على حساب الفتاة الكويتي

الشارقة 24:

تعود فرق كرة السلة العربية لتستكمل مشوار منافسات مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بإقامة مواجهتين لحساب الجولة الخامسة من الدور التمهيدي، تنطلق في السادسة بلقاء يجمع فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، والفتاة الكويتي في مباراة تسعى من خلالها صاحبات الضيافة إلى الانفراد بصدارة الترتيب العام، وتطلبه الكويتيات للحاق بوكب الصدارة، ويسدل الستار بلقاء الثامنة الذي يحمل بين طياته ضمان المركز الثاني ويجمع المواهب البحريني مع سبورتينغ المصري.

وتعد مسابقة كرة السلة ضمن قائمة الألعاب التسعة المشكلة لحدث النسخة الرابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في الشارقة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتمتد حتى 12 فبراير الجاري، وتشهد 1000 لاعبة يمثلن 97 نادياً من 16 دولة عربية.

الابتعاد بصدارة

فتحت شعار الابتعاد بالصدارة، يسعى فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى مواصلة استعادة أمجاده، ضمن السعي لخطف انتصارٍ جديدٍ يضمن الانفراد بالمركز الأول والابتعاد عن فريق شباب الفحيص الأردني المرتاح في هذه الجولة، خصوصاً أن صاحبات الضيافة تعرضن للخسارة في أمام الأردنيات "66-70" في الجولة الثانية.

وعلى الطرف الآخر، تدرك لاعبات الفتاة الكويتي أهمية وضع حدٍ لانتصارات الشارقة، ما سيتيح للكويتيات خطف نقاط ثمينة تؤهلهن الدخول بقوة على منافسات البطاقة الثانية المؤهلة للمباراة النهائي التي ستقام 12 فبراير الجاري.

وضمن الطموح ذاته، يدخل طرفا لقاء الساعة الثامنة، المواهب البحريني وسبورتينغ المصري في مواجهة من العيار الثقيل، خصوصاً أن المباراة تمثل نقطة فارقة في إعطاء الفريق الفائز حظوظاً أكبر للمنافسة بقوة على المركزين الأول أو الثاني، إلا أن المهمة ستكون صعبة على كل من البحرينيات والمصريات في ظل تقارب المستوى بعد أداء قوي عرف من خلاله كلا الفريقين تحقيق العلامة الكاملة على مدار الجولات الثلاث الأولى.

والجدير ذكره، يقضي نظام مسابقة كرة السلة في النسخة الرابعة، بأن تقام منافسات دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه ومع نهاية هذا الدور عن تحديد هوية صاحبي المركزين الأول والثاني الذي سيتأهلان للمباراة النهائية.